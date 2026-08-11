Ferran Torres und Rodri könnten im Sommer-Transferfenster den Verein wechseln

Die letzten Tage der Sommerpause sind für zwei Stars der spanischen Nationalmannschaft zu einer äußerst intensiven Phase geworden. Während sie ihren Urlaub ausklingen lassen, führen sie zugleich ernsthafte Verhandlungen über den nächsten wichtigen Schritt ihrer Karriere: spektakuläre Transfers. Wie Goal.com berichtet, stehen Ferran Torres und Rodri kurz davor, ihre Vereine vor Beginn der neuen Saison zu verlassen. Ihre Zukunft soll in den kommenden Tagen geklärt werden. Dies berichtet Goal.com berichtet dies.

Die Zukunft des Barcelona-Stürmers Ferran Torres steht derzeit stark im Fokus. Laut Mundo Deportivo zeigt Paris Saint-Germain großes Interesse an dem 26-Jährigen. Die Gespräche sind in die entscheidende Phase eingetreten, um eine Einigung zu erzielen. Torres soll seinen Urlaub am Mittwoch dieser Woche beenden, und die kommenden 24 Stunden könnten für den Transfer entscheidend sein.

Barcelona will das finanzielle Gleichgewicht wiederherstellen

Die Führung des FC Barcelona wartet auf ein verbessertes Angebot, um die finanzielle Lage des Vereins zu verbessern und die geltenden Regeln wieder einzuhalten. Auch der Spieler selbst möchte offenbar nicht nach Katalonien zurückkehren und einen möglichst schnellen Wechsel zum Klub aus Paris bevorzugen. Deshalb unternehmen seine Vertreter letzte Schritte, um den neuen Arbeitgeber zu bestätigen.

Gleichzeitig arbeitet Barcelona daran, den Mittelfeldspieler Rodri von Manchester City zurückzuholen. Der 30-Jährige, der in Madrid geboren wurde, soll ein zentraler Bestandteil des Projekts von Cheftrainer Hansi Flick werden. Der deutsche Coach hält den erfahrenen Mittelfeldspieler für den perfekten Kandidaten, um das Zentrum der Mannschaft zu verstärken.

Rodris Zukunft und die Aussage des Cheftrainers

Im Gegensatz zu Torres hat Rodri etwas mehr Zeit, um nach England zurückzukehren. Manchester-City-Cheftrainer Enzo Maresca hatte mit Blick auf die Situation des Spielers vermutet, dass dieser am Freitag am Trainingszentrum in Manchester eintreffen würde. Allerdings hat sich herausgestellt, dass der persönliche Wunsch des Spielers völlig anders aussieht.

Laut der Quelle möchte Rodri nicht nach Großbritannien reisen, sondern direkt nach Barcelona fliegen, dort den Medizincheck absolvieren und einen neuen Vertrag unterschreiben. Hansi Flick erklärte seinerseits, dass er bereit sei, ihn mit offenen Armen zu empfangen, sollte der Transfer zustande kommen. Diese spektakulären Wechsel dürften zu den größten Geschichten des Sommer-Transferfensters werden.