Debatte zwischen Dana White und Khabib: Wie viel wiegt der Ex-Champion heute?

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Debatte zwischen Dana White und Khabib: Wie viel wiegt der Ex-Champion heute?

UFC-Präsident Dana White und der ehemalige unumstrittene Leichtgewichts-Champion Khabib Nurmagomedov haben mit ihrem nächsten unterhaltsamen und humorvollen Dialog erneut die Aufmerksamkeit der Sportwelt auf sich gezogen.

Auf einer Pressekonferenz für Medienvertreter erklärte Dana White, dass der Grund für die ausbleibende Rückkehr des legendären russischen Kämpfers ins Oktagon seine deutliche Gewichtszunahme sei.

„Er wird nicht mehr kämpfen“: Was sagte Dana White?

Der UFC-Präsident sprach über Khabibs aktuelle körperliche Verfassung und sagte:

„Er wiegt derzeit etwa 225 Pfund (102 kg). Natürlich wird er nicht mehr im Oktagon kämpfen“.

„Ich wiege 205 Pfund“: Nurmagomedov stellt klar

Kurz nachdem sich Dana Whites Aussage verbreitet hatte, wandte sich Khabib Nurmagomedov über seine offizielle Social-Media-Seite an den Präsidenten der Promotion und korrigierte die Zahlen:

„Ich wiege 205 Pfund (etwa 93 kg), Dana“.

Khabibs kurze und charakteristische Antwort löste unter den Fans erneut eine hitzige Debatte darüber aus, ob er die Disziplin eines Profisportlers bewahrt hat.

Der historische Weg des ungeschlagenen Champions

Mit inzwischen 37 Jahren bleibt Khabib Nurmagomedov einer der größten und ungeschlagenen Stars der MMA-Geschichte:

  • Debüt und Titel: Der russische Sportler gab 2012 sein UFC-Debüt und wurde 2018 Leichtgewichts-Champion (bis 70 kg);

  • Erfolgreiche Titelverteidigungen: Er verteidigte seinen Titel dreimal erfolgreich gegen starke Herausforderer wie Conor McGregor, Dustin Poirier und Justin Gaethje;

  • Karriereende: Im Herbst 2020 beendete er seine Profikarriere offiziell mit 29 Siegen und keiner Niederlage (13:0 in der UFC).

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Dana WhiteKhabib NurmagomedovUFCConor McGregorDustin Poirier
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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