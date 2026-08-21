Stars, die nicht in Alonsos Pläne passen: Chelsea verliert das Vertrauen in zwei Stürmer

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Stars, die nicht in Alonsos Pläne passen: Chelsea verliert das Vertrauen in zwei Stürmer

Chelsea-Stürmer Liam Delap und Nicolas Jackson sind der Gruppe von Spielern beigetreten, die getrennt von der ersten Mannschaft trainiert. Dies könnte darauf hindeuten, dass Cheftrainer Xabi Alonsosie in seinen Plänen für die neue Saison nicht als Stammspieler einplant.

1. Alonso will den Kader verkleinern

Chelsea wird in der kommenden Saison nicht an europäischen Wettbewerben teilnehmen. Deshalb plant Alonso, mit einem kleineren Kader zu arbeiten.

Auf einigen Positionen gibt es ein Überangebot. Besonders groß ist die Konkurrenz auf der Mittelstürmerposition.

Auf dieser Position will Alonso auf Spieler wie

  • João Pedro;

  • Danny Welbeck

setzen.

2. Delap und Jackson in der „separaten Gruppe“

Laut The Telegraph trainieren 12 Chelsea-Spieler seit mehreren Tagen getrennt von der ersten Mannschaft.

Auch Delap und Jackson gehören dazu.

Interessanterweise können die Spieler weiterhin die Infrastruktur der ersten Mannschaft nutzen. Sie wurden nicht in das Akademiegebäude auf dem Trainingsgelände in Cobham verlegt.

3. Chelsea könnte zwei Stürmer verkaufen

Berichten zufolge ist der Klub bereit, Angebote für beide Spieler zu prüfen.

Liam Delapsteht bei Everton, Newcastle und Nottingham Forest auf dem Wunschzettel.

Nicolas Jackson könnte zu Aston Villa wechseln und erneut mit Unai Emery zusammenarbeiten, heißt es.

4. Setzt sich die „Bomb-Squad“-Tradition fort?

Bei Chelsea wurde bereits früher eine Gruppe von Spielern gebildet, die aus den wichtigsten Plänen gestrichen worden waren – die sogenannte „Bomb Squad“ . Dazu gehörten Spieler wie Axel Disasi, Trevoh Chalobah und Raheem Sterling.

Dass Delap und Jackson nun ebenfalls mit dieser Gruppe trainieren, deutet darauf hin, dass ihre Zukunft bei Chelsea ernsthaft infrage steht.

Teilt eure Meinung in den Kommentaren und verbreitet diese wichtige Transfermeldung sofort unter den Premier-League-Fans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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