José Mourinho spricht Real-Madrid-Spielern eine deutliche Warnung aus

Real-Madrid-Cheftrainer José Mourinho äußerte sich auf einer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Espanyol am zweiten Spieltag der spanischen Liga deutlich zur Vorbereitung und zu seinen Spielern. Vor dem ersten offiziellen Auswärtsspiel der neuen Saison richtete der Trainer klare Worte an die Stars und Führungsspieler des Teams, darunter Vinícius Júnior, Kylian Mbappé und Jude Bellingham. Goal.com berichtet .

Real Madrids Auftaktspiel in La Liga gegen Real Sociedad war ausnahmsweise verschoben worden, um den Spielern, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilgenommen hatten, zusätzliche Erholung zu ermöglichen. Daher bestreitet die Mannschaft aus Madrid ihr erstes offizielles Spiel der neuen Saison in Katalonien. Die Gastgeber hatten vor dem Heimspiel mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Levante Selbstvertrauen und gute Stimmung getankt.

Espanyol, ein konkurrenzfähiges Team

Mourinho zufolge ist der kommende Gegner Espanyol in der Lage, erheblichen Widerstand zu leisten, und verfügt über ein gut eingespieltes Mannschaftsspiel. Die Katalanen, die seit langer Zeit unter demselben Trainer spielen, haben eine eigene Dynamik und taktische Abläufe entwickelt. Der Trainer bewertete ihren ersten Auftritt gegen Levante positiv und betonte, dass sie vor den eigenen Fans mit großer Leidenschaft auftreten werden.

Der portugiesische Trainer sprach außerdem über die besonderen Schwierigkeiten der Saisonvorbereitung. Seinen Worten zufolge stellte die unterschiedliche körperliche Verfassung der Spieler eine Herausforderung dar. Einige Akteure hatten 36 Trainingseinheiten absolviert und bis zu sechs Spiele bestritten, während andere weniger Zeit auf dem Platz verbracht hatten. Dennoch gelang es dem Trainerstab, für jede Gruppe individuelle Trainingspläne zu erstellen.

Bei der Beantwortung der Fragen von Journalisten auf der Pressekonferenz machte José Mourinho keinen Hehl daraus, dass er die Freundschaftsspiele satt hatte und Pflichtspiele vermisste. Der Trainer räumte ein, dass er sich bei entsprechender Möglichkeit eine weitere Vorbereitungswoche gewünscht hätte. Zugleich zeigte er sich mit dem aktuellen Zustand der Mannschaft zufrieden und fügte hinzu, dass schwierige Prüfungen bevorstünden.