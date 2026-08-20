Kann Liverpool-Talent Rio Ngumoha Mohamed Salah ersetzen?

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Kann Liverpool-Talent Rio Ngumoha Mohamed Salah ersetzen?

Liverpools Nachwuchstalent Rio Ngumoha gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten, um den legendären Angreifer Mohamed Salah zu ersetzen, der den Klub verlassen hat. Der ehemalige Liverpool-Stürmer Emile Heskey betont jedoch, dass der Teenager seinen Spielstil in einigen Punkten verändern muss, um die höchste Stufe zu erreichen. Darüber berichtete Goal.com .

Das 17-jährige Talent, das aus der Chelsea-Akademie kam, zog in der Saison 2025/26 mit starken Leistungen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Er erzielte bereits seine ersten Tore, schrieb Vereinsgeschichte und weckte großes Interesse auf dem Transfermarkt. Zudem gab es Berichte, dass Bayern seine Entwicklung beobachtet.

Laut Goal.com prüften Vertreter von Bayern vor dem Hintergrund der Transfergerüchte um Michael Olise die Möglichkeit, den Teenager zu verpflichten. Ein Wechsel in die deutsche Bundesliga kam bislang jedoch nicht zustande. Liverpool bereitet sich vielmehr darauf vor, dem jungen Spieler eine größere Rolle in den eigenen Plänen zu geben.

Mohamed Salahs Vermächtnis Und Neue Chancen

Der dreimalige PFA-Spieler des Jahres Mohamed Salah verließ Liverpool nach 257 Toren und neun gewonnenen Trophäen für den Klub. Die Reds verpflichteten keinen neuen Star für eine hohe Ablösesumme, wodurch sich für Rio Ngumoha die Chance eröffnet, sein Potenzial zu zeigen.

Der Fußballer hinterließ im Freundschaftsspiel Englands gegen Neuseeland auf dem rechten Flügel einen guten Eindruck. Seine angestammte Position ist jedoch die des linken Flügelspielers.

Der ehemalige Stürmer Emile Heskey sagte in einem von der Wettseite BetWright vermittelten Interview mit Goal.com: „Er verfügt über ein herausragendes Dribbling, das Gegenspieler anzieht und dadurch Räume in anderen Zonen schafft. Er ist ein äußerst vielversprechender Spieler für die Zukunft. Wir dürfen von Rio nur nicht erwarten, dass er dieselben Torbeteiligungen liefert wie Mo.“

Der Wichtige Nächste Schritt

Emile Heskey zufolge muss der Teenager seine Denkweise verändern, um sich an den rechten Flügel anzupassen. Erst dann kann er für die Gegner zu einer noch gefährlicheren Waffe werden.

Auch die Liverpool-Legende John Barnes äußerte sich zur Zukunft Ngumohas und betonte, dass seine Fähigkeit, Verteidiger vor schwierige Aufgaben zu stellen, unbestritten sei. Laut Barnes besteht der nächste wichtige Schritt für den Fußballer darin, regelmäßig in der Startelf aufzulaufen.

Rio NgumohaLiverpoolMohamed SalahEmile HeskeyPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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