Barcelona gibt Verzicht auf den Transfer von Julián Álvarez bekannt

Der FC Barcelona hat seine Bemühungen um die Verpflichtung des Atlético-Madrid-Stürmers Julián Álvarez beendet. Berichten zufolge beschloss der Klub, bis zum Ende des Transferfensters nach anderen Kandidaten zu suchen, nachdem die Madrilenen ein Angebot der Katalanen über 100 Millionen Euro abgelehnt hatten. Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, hat der Argentinier zwar offen seinen Wechselwunsch geäußert, doch die Führung der Los Rojiblancos bleibt bei ihrer Haltung. Nachdem auch ein beträchtliches Angebot im Sommer keinen Erfolg brachte, musste Barcelonas Sportdirektor Deco andere Optionen prüfen.

Das Problem, Robert Lewandowski zu ersetzen

Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick sucht weiterhin nach einem Mittelstürmer, um den Kader zu verstärken. Die größte Herausforderung für die Vereinsführung bleibt jedoch, adäquaten Ersatz für die erfahrenen Angreifer zu finden, die den Angriff verlassen haben.

Deco zufolge kann die Mannschaft den Ausfall von Ferran Torres durch die getätigten Transfers auffangen. Einen würdigen Nachfolger für Robert Lewandowski zu finden, sei jedoch eine äußerst schwierige Aufgabe. Der Sportdirektor räumte ein, dass es in dieser Hinsicht erhebliche Schwierigkeiten gebe.

In einem Interview am Mittwoch betonte Hansi Flick, dass es bis zum Ende des Transferfensters noch Veränderungen geben könne. Sollte kein neuer Stürmer kommen, muss der Klub auf interne Optionen und taktische Anpassungen setzen.

Interne Optionen und taktische Pläne

Einige Mitglieder der Vereinsführung sind der Ansicht, dass der aktuelle Kader die Situation auffangen kann, falls der Transfermarkt ohne Erfolg endet. Der Cheftrainer könnte die folgenden Spieler als Mittelstürmer einsetzen:

Flügelspieler wie Raphinha und Lamine Yamal

Karim Adeyemi und Anthony Gordon

Fermín López und Dani Olmo (in der Rolle einer falschen Neun)

Obwohl Barcelona nicht vollständig ausgeschlossen hat, in Zukunft erneut auf das Thema Julián Álvarez zurückzukommen, arbeitet die Vereinsführung derzeit an einer endgültigen Entscheidung für die verbleibende Zeit des Transferfensters.