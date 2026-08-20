Barcelona gibt Verzicht auf den Transfer von Julián Álvarez bekannt

·5·Sport
Barcelona gibt Verzicht auf den Transfer von Julián Álvarez bekannt

Der FC Barcelona hat seine Bemühungen um die Verpflichtung des Atlético-Madrid-Stürmers Julián Álvarez beendet. Berichten zufolge beschloss der Klub, bis zum Ende des Transferfensters nach anderen Kandidaten zu suchen, nachdem die Madrilenen ein Angebot der Katalanen über 100 Millionen Euro abgelehnt hatten. Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, hat der Argentinier zwar offen seinen Wechselwunsch geäußert, doch die Führung der Los Rojiblancos bleibt bei ihrer Haltung. Nachdem auch ein beträchtliches Angebot im Sommer keinen Erfolg brachte, musste Barcelonas Sportdirektor Deco andere Optionen prüfen.

Das Problem, Robert Lewandowski zu ersetzen

Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick sucht weiterhin nach einem Mittelstürmer, um den Kader zu verstärken. Die größte Herausforderung für die Vereinsführung bleibt jedoch, adäquaten Ersatz für die erfahrenen Angreifer zu finden, die den Angriff verlassen haben.

Deco zufolge kann die Mannschaft den Ausfall von Ferran Torres durch die getätigten Transfers auffangen. Einen würdigen Nachfolger für Robert Lewandowski zu finden, sei jedoch eine äußerst schwierige Aufgabe. Der Sportdirektor räumte ein, dass es in dieser Hinsicht erhebliche Schwierigkeiten gebe.

In einem Interview am Mittwoch betonte Hansi Flick, dass es bis zum Ende des Transferfensters noch Veränderungen geben könne. Sollte kein neuer Stürmer kommen, muss der Klub auf interne Optionen und taktische Anpassungen setzen.

Interne Optionen und taktische Pläne

Einige Mitglieder der Vereinsführung sind der Ansicht, dass der aktuelle Kader die Situation auffangen kann, falls der Transfermarkt ohne Erfolg endet. Der Cheftrainer könnte die folgenden Spieler als Mittelstürmer einsetzen:

  • Flügelspieler wie Raphinha und Lamine Yamal
  • Karim Adeyemi und Anthony Gordon
  • Fermín López und Dani Olmo (in der Rolle einer falschen Neun)
Obwohl Barcelona nicht vollständig ausgeschlossen hat, in Zukunft erneut auf das Thema Julián Álvarez zurückzukommen, arbeitet die Vereinsführung derzeit an einer endgültigen Entscheidung für die verbleibende Zeit des Transferfensters.

BarcelonaJulián ÁlvarezAtlético MadridRobert LewandowskiTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Hamza Abdelkarim in Barcelonas Angriff: Vertrauen oder Belastungsprobe?Hamza Abdelkarim in Barcelonas Angriff: Vertrauen oder Belastungsprobe?Heute, 12:33Argentinischer Fußballverband meldet organisierte Kampagne gegen die MannschaftArgentinischer Fußballverband meldet organisierte Kampagne gegen die MannschaftHeute, 12:14Kann Liverpool-Talent Rio Ngumoha Mohamed Salah ersetzen?Kann Liverpool-Talent Rio Ngumoha Mohamed Salah ersetzen?Heute, 12:13Juventus sucht einen neuen Stürmer: Mateo Retegui gehört zu den TopkandidatenJuventus sucht einen neuen Stürmer: Mateo Retegui gehört zu den TopkandidatenHeute, 11:50Kampf gegen Makhachev: Carlos Prates unterschreibt neuen UFC-VertragKampf gegen Makhachev: Carlos Prates unterschreibt neuen UFC-VertragHeute, 10:07Wie beantwortete Dana White die Frage nach Chimaevs Rückkehr?Wie beantwortete Dana White die Frage nach Chimaevs Rückkehr?Heute, 10:02
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt