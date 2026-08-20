Jon Jones wehrt sich dagegen, Islam Makhachev als GOAT zu bezeichnen

Islam Makhachev Nachdem er ein weiteres historisches Ergebnis erzielt hatte, bezeichneten ihn immer mehr Menschen als den größten Kämpfer der UFC-Geschichte. Jon Jones widersprach dieser Ansicht jedoch entschieden und betonte, dass der russische Kämpfer erst noch beweisen müsse, dass er den GOAT-Status verdient.

Die zentrale Debatte dreht sich um eine Frage: Hat Makhachev Jon Jones tatsächlich überholt?

Jones: „Wie soll das logisch sein?“

Jon Jones veröffentlichte in den sozialen Medien eine Liste der Kämpfer mit den meisten Siegen in UFC-Titelkämpfen.

„Ich ging in die sozialen Medien und hörte, dass ein neuer größter Kämpfer aufgetaucht sei? Ich bin überrascht. Erklärt mir bitte, wie das logisch sein soll.“

Jones zufolge ist es trotz Makhachevs beeindruckender aktueller Bilanz noch zu früh, ihn als den größten Kämpfer der Geschichte zu bezeichnen.

Die Zahlen sprechen für Jones

Jon Jones führt die Liste der Siege in UFC-Titelkämpfen an.

Platz Kämpfer Siege in Titelkämpfen 1 Jon Jones 16 2–11 Volkanovski, Aldo und andere Vor Makhachev 12 Islam Makhachev 7

Vor Makhachev liegen UFC-Legenden wie Alexander Volkanovski, Jose Aldo, Israel Adesanya, Randy Couture, Matt Hughes, Anderson Silva, Valentina Shevchenko, Amanda Nunes, Demetrious Johnson und Georges St-Pierre.

Makhachev schreibt weiter Geschichte

Gleichzeitig zeigen Islam Makhachevs jüngste Erfolge, dass er im GOAT-Diskurs zunehmend zu einem ernsthaften Kandidaten wird.

Er stellte den Rekord für die meisten Titelverteidigungen im Leichtgewicht auf und gewann anschließend auch einen Titelkampf im Weltergewicht. In seinem letzten Kampf besiegte er Ian Machado Garry einstimmig nach Punkten.

Dieser Sieg ermöglichte es Makhachev, einen neuen Rekord für die längste Siegesserie in der UFC-Geschichte aufzustellen.

Makhachevs aktuelle Erfolge haben ihn damit in die Reihe der größten Kämpfer der Geschichte geführt. Jon Jones ist jedoch der Ansicht, dass dies noch nicht für den Spitzenplatz reicht.

Die GOAT-Debatte nimmt wieder Fahrt auf

Jon Jones’ 16 Siege in Titelkämpfen und seine jahrelange Dominanz bleiben seine wichtigsten Argumente. Da Makhachev seine Karriere noch fortsetzt, kann er sich diesen Zahlen in Zukunft weiter annähern.

Nun wird die spannendste Debatte unter UFC-Fans erneut aufflammen: Kann man Makhachev schon jetzt als den größten Kämpfer der Geschichte bezeichnen, oder hält Jon Jones diesen Status weiterhin?

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