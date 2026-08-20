Dustin Poirier analysiert Makhachevs hart erkämpften Sieg gegen Garry

Der ehemalige Interimsweltmeister im Leichtgewicht der UFC, Dustin Poirier, Islam Makhachev teilte seine Einschätzung zum fünf Runden langen Titelkampf zwischen Islam Makhachev und Ian Machado Garry. Nach dem einstimmigen Punktsieg Makhachevs sprach Poirier offen über die Dynamik des Kampfes im Octagon und die mentale Verfassung der Kontrahenten.

„Das Monster im Kopf und die Realität im Octagon“: Poiriers Fazit

Dustin Poirier, der zuvor gegen Makhachev gekämpft hatte, hob Garrys Verteidigung gegen den Champion besonders hervor und ging auf die Psychologie der Kämpfer ein:

„Ich hatte erwartet, dass sich der Kampf genau so entwickelt. Ich dachte sogar, Islam könnte durch Submission gewinnen, aber ich erwartete, dass er seinen Gegner zunächst müde macht und dann Schritt für Schritt die Kontrolle übernimmt. Ian Garry verteidigte sich sehr gut gegen die Takedowns und agierte in vielen Clinch-Situationen äußerst klug. Denn manchmal überhöht man jemanden in seiner Vorstellung zu sehr. Dann steht man ihm im Octagon gegenüber, schüttelt ihm die Hand und erkennt, dass auch er nur ein Mensch ist. Er ist nicht das furchterregende Monster, das man sich vorgestellt hat.“ — sagte Dustin Poirier.

Makhachev gegen Garry: Die wichtigsten Details und eine Analyse

Kategorie Kampfergebnis und Expertenbewertung Kampfstatus UFC-Titelkampf (fünf volle Runden) Endergebnis Islam MakhachevsSieg (einstimmige Entscheidung) Ian Garrys Leistung Starke Takedown-Verteidigung und hohe Widerstandsfähigkeit im Clinch Poiriers Prognose Makhachev sollte seinen Gegner müde machen und vor dem Ende durch Submission gewinnen Wichtiger psychologischer Faktor Den Gegner nicht zu überschätzen und zu erkennen, dass auch er nur ein Mensch ist

Makhachevs Titelprüfung und die Lage in der Division

Laut Dustin Poirier ließ sich Garry von Makhachevs Druck nicht einschüchtern, wodurch der Kampf über die volle Distanz ging und für den Champion schwierig verlief. Dennoch setzte der Kämpfer aus Dagestan seinen taktischen Plan um und verteidigte den Gürtel überzeugend.

Glaubt ihr, dass Ian Garrys Widerstand über fünf Runden als Blaupause für Makhachevs nächste Gegner dienen kann, oder findet der Champion gegen jeden Herausforderer einen neuen Ansatz?

Teilt eure Analyse in den Kommentaren und verbreitet diese wichtige Experteneinschätzung sofort unter MMA-Fans!