ESPN-Ranking: Wer ist der beste Mittelfeldspieler der Welt?

ESPN hat sein neuestes Ranking der zentralen und defensiven Mittelfeldspieler veröffentlicht. Auf der Liste stehen Europas größte Fußballstars, doch der Spitzenplatz verdient besondere Aufmerksamkeit.

Die zentrale Frage lautet: Wen bewertete ESPN unter Vitinha, Declan Rice und Rodri am höchsten?

Vitinha auf Platz eins: ESPN nennt die zehn besten Mittelfeldspieler

Im ESPN- FC 100 Ranking 2026 belegt Vitinha von PSG und Portugal den ersten Platz unter den zentralen und defensiven Mittelfeldspielern. Das Ranking berücksichtigt die Leistungen und den Gesamteinfluss der Spieler in der vergangenen Saison.

ESPNs Top 10

Platz Spieler Verein 1 Vitinha PSG 2 Declan Rice Arsenal 3 Rodri Barcelona 4 João Neves PSG 5 Pedri Barcelona 6 Federico Valverde Real Madrid 7 Joshua Kimmich Bayern München 8 Enzo Fernández Chelsea 9 Moisés Caicedo Chelsea 10 Fabián Ruiz PSG

PSG und Barcelona führen das Mittelfeld-Ranking an

Drei PSG-Spieler — Vitinha, João Neves und Fabián Ruiz — schafften es in die Liste. Von Barcelona schafften es Rodri und Pedri in die Top 10, während Chelsea durch Enzo Fernández und Moisés Caicedo vertreten ist.

Bei ESPN war nicht nur die kurzfristige Form entscheidend, sondern vor allem die Konstanz eines Spielers über die gesamte Saison hinweg.

Die große Debatte lautet nun: Hat Vitinha wirklich Platz eins verdient?

Vitinha steht auf Platz eins, während Declan Rice und Rodri als seine engsten Verfolger genannt werden. Pedris fünfter Platz und Valverdes Rang sechs könnten ebenfalls für hitzige Diskussionen unter den Fans sorgen.

Glaubt ihr, dass Vitinha wirklich der beste zentrale oder defensive Mittelfeldspieler der Welt ist? Oder sollte Platz eins Rice, Rodri oder Pedri gehören? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt den Artikel auf Telegram und anderen sozialen Netzwerken.