Tottenham startet Verhandlungen über den Transfer von Omar Marmoush

Tottenham hat auf dem Transfermarkt konkrete Schritte eingeleitet, um die Offensive zu verstärken. Nach Angaben von Goal.com führt der englische Klub weitreichende Verhandlungen mit Manchester City über den ägyptischen Stürmer Omar Marmoush. Obwohl zwischen den Parteien noch keine endgültige Einigung erzielt wurde, könnte der mögliche Transfer Cheftrainer Roberto De Zerbi völlig neue Optionen für die Offensive eröffnen. Goal.com berichtet .

Berichten zufolge stellt die Tottenham-Führung in dieser Saison erhebliche finanzielle Mittel zur Verstärkung des Kaders bereit. Der Londoner Klub hat im Transferfenster insgesamt 229,5 Millionen Pfund für Spieler wie Jan Paul van Hecke, Sandro Tonali und Matheus Fernandes ausgegeben. Eine Vereinbarung mit Manchester City über 75 Millionen Pfund für den Flügelspieler Savinho zeigt ebenfalls, wie ernst dieses Projekt ist.

Probleme in der Offensive und der Bedarf an Transfers

Die Verhandlungen um Omar Marmoush sind kein Zufall und sollen zwei zentrale Probleme innerhalb des Klubs lösen. In den vergangenen 18 Monaten konnte Stammstürmer Dominic Solanke wegen Verletzungen keine konstante Spielpraxis sammeln. Zudem ist der brasilianische Angreifer Richarlison in das letzte Jahr seines aktuellen Vertrags eingetreten. Diese Faktoren haben die Verpflichtung eines neuen und zuverlässigen Stürmers für Tottenham zur Priorität gemacht.

Der ägyptische Angreifer hat in den vergangenen Jahren äußerst erfolgreiche Leistungen gezeigt. Im Mai 2023 wechselte er als ablösefreier Spieler vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt. In seiner ersten Saison in Deutschland erzielte er in allen Wettbewerben 17 Tore und entwickelte sein Spiel auf ein noch höheres Niveau.

Aufstieg in Deutschland und Rückgang bei Manchester City

Omar Marmoush wurde in der ersten Hälfte der Saison 2024/25 zu einem echten Star. In gerade einmal 17 Bundesliga-Spielen erzielte er 15 Tore und bereitete neun weitere vor. Bis zu seinem Abschied von Eintracht Frankfurt hatte der Spieler in 26 Partien in allen Wettbewerben 20 Tore und 13 Vorlagen verbucht.

Diese herausragenden Zahlen weckten das Interesse von Manchester City, und der englische Spitzenklub verpflichtete den Spieler im Januar 2025 für 59 Millionen Pfund. Bei City gingen seine Rolle und Spielzeit jedoch zurück. Daher könnte er zum Londoner Klub wechseln, um größere Möglichkeiten zu erhalten, sein volles Potenzial zu zeigen.