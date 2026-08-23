„Wir waren verblüfft“: Mourinho lobt das sensationelle Tor von Carlos Espí!

Die Madrilenen starteten mit einem Sieg in die neue La-Liga-Saison. Doch nach dem 2:1-Erfolg gegen Espanyol war nicht etwa Kylian Mbappé oder ein anderer Star des Teams das Gesprächsthema Nummer eins, sondern der 21-jährige Carlos Espí, der sein erstes Pflichtspiel für Real Madrid absolvierte.

Der junge Stürmer kam von der Bank und erzielte nur 10 Minuten später, in der 90. Minute, den entscheidenden Siegtreffer.

Doch es war nicht nur das Tor, das Mourinho beeindruckte.

1. Von der Bank gekommen und das Spiel entschieden

Es war kein leichtes Spiel für Real Madrid. Als die Partie in die Schlussminuten ging und jede Aktion entscheidend wurde, kam Carlos Espí auf das Feld.

Sein Debüt verlief nach dem Drehbuch, von dem jeder Spieler träumt: erstes Pflichtspiel, entscheidende Momente und ein Siegtreffer für die Mannschaft.

Dieser Treffer zeigte, wie Espís Karriere bei Real Madrid begonnen hat. Doch auf der Pressekonferenz hob der Trainer nicht nur das Tor hervor, sondern auch eine andere Aktion des Stürmers.

„Carlos ist ein fantastischer Spieler. Als wir sein Profil analysierten, waren wir absolut verblüfft.“

2. Ein möglicher Transfer zu Fulham löste die Suche aus

Mourinho erklärte, dass das Team die Position des neuen Stürmers ernsthaft in Betracht zog, nachdem bekannt wurde, dass Gonzalo García zu Fulham wechseln könnte.

Danach diskutierten die Vereinsführung und die Scouting-Abteilung mehrere Optionen. Carlos Espí war eine davon.

Laut dem Trainer war der Verein nach der Analyse von Espís Spiel und Potenzial tief beeindruckt von seinen Fähigkeiten.

Über Carlos Espí Alter — 21 Jahre Ehemaliger Verein — Levante Ablösesumme — 25 Millionen Euro Debüt für Real Madrid — gegen Espanyol Ergebnis des Debüts — Siegtreffer

3. Warum hat Mourinho Espí besonders gelobt?

Der portugiesische Fachmann ist der Meinung, dass Carlos Espí nicht nur die Fähigkeit besitzt, Tore zu schießen, sondern auch die Eigenschaft, für das Team zu arbeiten.

„Er ist noch sehr jung und wir brauchten genau so einen Spieler. Espí ist ein sehr positiver und fröhlicher Junge. Er lebt seinen Traum, arbeitet aber hart.“

Mourinho achtete auch auf die Entscheidungsfindung des Stürmers auf dem Platz. Er betonte, dass das Tor zwar die entscheidende Szene war, aber auch die Situation, in der Espí den Ball zu Mbappé passte, ein wichtiges Signal für den Trainer war.

Dies zeigt, dass der neue Stürmer nicht nur für persönliche Erfolge, sondern auch für den Mannschaftsfußball agiert.

4. Zahlt sich der 25-Millionen-Euro-Transfer bereits aus?

Real Madrid verpflichtete Carlos Espí für 25 Millionen Euro von Levante. Für einen jungen Spieler war dies ein großer Vertrauensbeweis und eine enorme Verantwortung.

Natürlich ist es zu früh, nach nur einem Spiel voreilige Schlüsse über die Zukunft des Spielers zu ziehen. Doch Espí nutzte seine Chance optimal, indem er in seinem allerersten Pflichtspiel im Trikot von Real Madrid ein wichtiges Tor erzielte.

Sein Debüt weckte auch bei den Fans in Madrid großes Interesse.

Die wichtigste Antwort — mehr als nur ein Tor

Carlos Espís entscheidendes Tor gegen Espanyol war zweifellos der Höhepunkt seines Debüts.

Doch für Mourinho war das wichtigste Fazit ein anderes.

Der 21-jährige Stürmer zeigte, dass er in einer entscheidenden Situation nicht nur treffen kann, sondern auch den Blick für den Mitspieler hat. Die Szene, in der er zu Mbappé passte, wurde vom Trainer besonders hervorgehoben.

Das bedeutet, dass der neue Stürmer von Real Madrid in seinem ersten Spiel nicht nur den Siegtreffer erzielte. Er zeigte Mourinho auch, dass er ein Teamplayer ist.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Wird Carlos Espí dieses Debüt nur als einen glänzenden Start belassen, oder Real Madridwird er zu einer wichtigen Figur im neuen Angriff? Die Zeit wird diese Frage beantworten, aber sein erster Schritt in Madrid war sehr souverän.