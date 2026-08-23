Barcelona gibt Kader für das erste Spiel bekannt: Warum fehlt Rodri?

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Barcelona gibt Kader für das erste Spiel bekannt: Warum fehlt Rodri?

Der katalanische Barcelona -Klub bereitet sich auf sein erstes offizielles Spiel der neuen La-Liga-Saison vor. Cheftrainer Hansi Flick hat einen erweiterten Kader von 23 Spielern für das wichtige Duell gegen Elche bestätigt.

Der Hauptpunkt, der die Aufmerksamkeit von Fans und Experten auf sich zog, ist, dass der Ballon-d'Or-Gewinner, Manchester Cityder sensationell im Sommertransferfenster verpflichtet wurde, Rodri, nicht in diesen Kader aufgenommen wurde.

Barcelonasvollständiger Kader gegen Elche:

Hansi Flick hat die folgenden 23 Spieler für das Auswärtsspiel berufen:

  • Torhüter: Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Aller;

  • Verteidiger: João Cancelo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Cortés, Espart, Pesker;

  • Mittelfeldspieler: Gavi, Fermín López, Pedri, Dani Olmo, Marc Bernal, Farinyas;

  • Stürmer: Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Abdelkarim.

Was ist der Grund für Rodris Abwesenheit?

Der Trainerstab hat bereits erklärt, warum der erfahrene spanische Mittelfeldspieler nicht berücksichtigt wurde:

  • Verspäteter Trainingsbeginn: Rodri stieß nach seinem Sommertransfer von Manchester Cityzu den katalanischen Giganten verspätet zum Mannschaftstraining;

  • Keine volle Fitness: Cheftrainer Hansi Flick erklärte, dass der Mittelfeldspieler noch nicht in der körperlichen Verfassung sei, um volle 90 Minuten im Saisonauftakt zu absolvieren, und zog es vor, kein Risiko einzugehen.

Spielzeit und Startdetails

Das Spiel zwischen Elche und Barcelona beginnt heute, 23. August um 00:30Uhr Taschkenter Zeit. Die Katalanen wollen die Saison mit einem wichtigen Auswärtssieg beginnen.

Nun richten sich alle Augen auf das Spiel Elche gegen Barcelona. Rodri wird nicht auf dem Platz stehen, aber die Katalanen müssen ihre Stärke in einem ihrer ersten großen Tests der neuen Saison beweisen. Wir werden in Kürze erfahren, welches Ergebnis Barcelona erzielen wird und wann Rodri sein Debüt geben wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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