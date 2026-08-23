Wer ist Meliqo‘ziyevs nächster Gegner? Manager klärt auf

Berichte in sozialen Medien dementiert: Ein anderer Gegner für den usbekischen Boxer wird in Betracht gezogen

Berühmter usbekischer Boxer Bektemir Meliqo‘ziyevs nächster Kampf betreffende Berichte in sozialen Medien wurden geklärt.

Zuvor behaupteten einige Kanäle, dass der 29-jährige Kämpfer am 31. Oktober in Saudi-Arabien gegen den Mexikaner Armando Resendiz in den Ring steigen würde aufgetaucht waren.

Dieser Bericht wurde jedoch nicht von Bektemir Meliqo‘ziyev bestätigt.

1. Der Kampf gegen Resendiz findet nicht statt

Der Insider Jalol Ahmedov kontaktierte Meliqo‘ziyevs Manager, Alik Frolov, bezüglich dieser Informationen.

Die Manager dementiertenden kursierenden Bericht.

„Ich habe die Manager bezüglich des Berichts kontaktiert, der auf einigen Kanälen kursierte, dass der Kampf zwischen Bektemir Meliqo‘ziyev und Armando Resendiz am 31. Oktober in Saudi-Arabienstattfinden würde. Sie dementierten diesen Bericht und erwähnten, dass sie an Jaime Munguia arbeiten“, berichtete Ahmedov.

Somit gibt es derzeit keine Grundlage, die Informationen über den Kampf Meliqo‘ziyev — Resendiz als offiziellen Plan zu akzeptieren.

2. Die Option Jaime Munguia für Meliqo‘ziyev taucht auf

Bemerkenswert ist, dass bekannt wurde, dass das Team des usbekischen Boxers an einem anderen Gegner arbeitet.

Sie erwägen die Option Jaime Munguia.

Munguia ist ein mexikanischer Boxer, der sich im Profiboxen einen großen Namen gemacht hat. Sollte dieser Kampf zustande kommen, könnte er zu einer der ernstesten Prüfungen in Meliqo‘ziyevs Karriere werden.

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über den Stand der Verhandlungen oder das genaue Datum des Kampfes.

3. Das Datum 31. Oktober ist ebenfalls unbestätigt

Der in sozialen Medien kursierende Bericht nannte nicht nur den Gegner, sondern auch Datum und Ort des Kampfes.

Demnach:

Information Kursierender Bericht Aktueller Status Gegner Armando Resendiz Dementiert Datum 31. Oktober Keine offizielle Bestätigung Ort Saudi-Arabien Keine offizielle Bestätigung Gegner in Erwägung — Jaime Munguia

Die wichtigste Information zu Meliqo‘ziyevs nächstem Kampf ist also derzeit — dass die Option Resendiz abgelehnt wurde und an einem Kampf gegen Munguia gearbeitet wird.

4. Warum ist die Option Munguia interessant?

Sollte der Kampf Meliqo‘ziyev — Munguia organisiert werden, wäre dies ein hochkarätiges Duell für den usbekischen Boxer.

Meliqo‘ziyev testet sich im Profiring gegen hochkarätige Gegner. Ein potenzieller Kampf gegen Munguia könnte eine neue Stufe in seiner Karriere einläuten.

Es muss jedoch betont werden, dass dies derzeit nur eine verhandelte Option ist.

Fazit

Der Bericht über Bektemir Meliqo‘ziyevs Kampf gegen Armando Resendiz am 31. Oktober in Saudi-Arabien wurde nicht bestätigt.

Laut Insider Jalol Ahmedov, der Meliqo‘ziyevs Manager Alik Frolov kontaktierte, wurden diese Informationen dementiert.

Derzeit arbeitet das Team des usbekischen Boxers an der Option, einen Kampf gegen Jaime Munguia zu organisieren.

Nun bleibt eine Hauptfrage: Wird Meliqo‘ziyev im Ring auf Munguia treffen? Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.