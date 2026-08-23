„Willkommen zurück, Enzo!“: Riesiges Banner für Maresca im Etihad enthüllt

Im Rahmen des ersten Spieltags der neuen Premier League Saison empfängt der amtierende Meister Manchester City den AFC Bournemouth im eigenen Stadion. Vor Spielbeginn bereiteten die Fans der Citizens dem neuen Cheftrainer Enzo Marescaeinen emotionalen Empfang.

Auf den Rängen des Etihad Stadiums wurde ein riesiges Banner mit dem Porträt des italienischen Taktikers entrollt, das die herzliche Botschaft trug: „Willkommen zurück! Willkommen, Enzo“

Vertraute Kulisse: Die Verbindung zwischen Maresca und City

Enzo Maresca ist im System der „Skyblues“ kein Unbekannter:

Erfolge im Nachwuchs: Der Trainer war zuvor bereits erfolgreich als Cheftrainer der Manchester CityU-Mannschaften tätig;

Die Guardiola-Schule: Später schloss er sich dem Trainerstab von Pep Guardiola an und trug zu zahlreichen Erfolgen des Vereins bei.

Kalte Dusche auf dem Platz: Gäste führen zur Halbzeit

Trotz des festlichen Empfangs durch die Fans verliefen die ersten 45 Minuten für die Gastgeber nicht so einfach wie erhofft:

Taverniers Treffer: In der 26. Minute vollendete Bournemouth-Spieler Marcus Tavernier eine schnelle und sehenswerte Kombination mit einem präzisen Schuss zur Führung;

Halbzeitstand: Die Teams gingen mit einem 0:1 in die Pause, wobei die Gäste überraschend in Führung lagen.

Nun muss Manchester Cityunter der Leitung von Enzo Maresca in der zweiten Halbzeit taktisch nachlegen, um das Spiel noch zu drehen und erfolgreich in die Saison zu starten.