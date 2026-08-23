Shomurodov und Fayzullayev in Trabzon: Basaksehir gibt Startelf bekannt

·52·Sport
Shomurodov und Fayzullayev in Trabzon: Basaksehir gibt Startelf bekannt

Der 2. Spieltag der türkischen Süper Lig bietet eine der am meisten erwarteten Begegnungen für die usbekischen Fußballfans. Der renommierte Gigant des Landes, Trabzonspor , empfängt zu Hause das ambitionierte Team Istanbul Basaksehir.

Der vor dem Spiel veröffentlichte Kader bestätigt, dass die Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft — der treffsichere Stürmer Eldor Shomurodov und der kreative Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev , von Beginn an auflaufen werden. Die gleichzeitige Aufstellung beider Landsleute unterstreicht die offensive Ausrichtung und den Siegeswillen der Gäste.

Die Wahl von Istanbul Basaksehir: Ein usbekisches Duo im Angriff!

Der Trainerstab der Gäste hat für das schwere Auswärtsspiel in Trabzon folgende Startelf gewählt:

  • Torwart: Muhammed

  • Verteidiger: Omer Ali, Emin, Opoku, Operi

  • Mittelfeldspieler: Kemen, Kaluzinski, Olsen, Bertug

  • Angriff und Spielmacher: Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov

Die Startelf von Trabzonspor

Auch die Gastgeber, die vor heimischem Publikum agieren, haben eine Reihe starker Akteure in ihrer Aufstellung:

  • Startelf: Onana, Savic, Chiboike, Mustafa, Cabral, Kabasakal, Malinovskyi, Ernest, Salah, Simsir, Onuachu.

Spielzeit und Anpfiff-Details

  • Wettbewerb: Türkische Süper Lig, 2. Spieltag

  • Begegnung: Trabzonspor — Istanbul Basaksehir

  • Anpfiff: Heute, am 23. August um 21:00

Das Duo Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev wird alles daransetzen, die sieglose Serie von Basaksehir in Trabzon zu beenden und die nächsten 3 Punkte der Saison zu holen.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Gerüchte über einen Wechsel von Erling Haaland zum FC Barcelona in der DiskussionGerüchte über einen Wechsel von Erling Haaland zum FC Barcelona in der DiskussionHeute, 12:13Fußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsFußballabend: Topspiel in Samarkand und 3 heiße Partien des 19. SpieltagsHeute, 10:44Islam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryIslam Makhachev enthüllt das Geheimnis hinter seinem hart erkämpften Sieg gegen Ian GarryHeute, 10:40Brian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftBrian Madjo: Erling Haalands Vorbild und die Zukunft der englischen NationalmannschaftHeute, 10:3620 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-Arabien20 Millionen pro Jahr: Details zum Transfer von Gabriel Martinelli nach Saudi-ArabienHeute, 09:20Großer „Ausverkauf“: Barcelona will sich vor Ende des Sommers von 5 Stars trennenGroßer „Ausverkauf“: Barcelona will sich vor Ende des Sommers von 5 Stars trennenHeute, 09:13
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane
Cristiano Ronaldo Als Warnung Für Harry Kane