Der 2. Spieltag der türkischen Süper Lig bietet eine der am meisten erwarteten Begegnungen für die usbekischen Fußballfans. Der renommierte Gigant des Landes, Trabzonspor , empfängt zu Hause das ambitionierte Team Istanbul Basaksehir.

Der vor dem Spiel veröffentlichte Kader bestätigt, dass die Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft — der treffsichere Stürmer Eldor Shomurodov und der kreative Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev , von Beginn an auflaufen werden. Die gleichzeitige Aufstellung beider Landsleute unterstreicht die offensive Ausrichtung und den Siegeswillen der Gäste.

Die Wahl von Istanbul Basaksehir: Ein usbekisches Duo im Angriff!

Der Trainerstab der Gäste hat für das schwere Auswärtsspiel in Trabzon folgende Startelf gewählt:

Torwart: Muhammed

Verteidiger: Omer Ali, Emin, Opoku, Operi

Mittelfeldspieler: Kemen, Kaluzinski, Olsen, Bertug

Angriff und Spielmacher: Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov

Die Startelf von Trabzonspor

Auch die Gastgeber, die vor heimischem Publikum agieren, haben eine Reihe starker Akteure in ihrer Aufstellung:

Startelf: Onana, Savic, Chiboike, Mustafa, Cabral, Kabasakal, Malinovskyi, Ernest, Salah, Simsir, Onuachu.

Spielzeit und Anpfiff-Details

Wettbewerb: Türkische Süper Lig, 2. Spieltag

Begegnung: Trabzonspor — Istanbul Basaksehir

Anpfiff: Heute, am 23. August um 21:00

Das Duo Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev wird alles daransetzen, die sieglose Serie von Basaksehir in Trabzon zu beenden und die nächsten 3 Punkte der Saison zu holen.