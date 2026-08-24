Überragende Statistik für Husanov: Er gehört zu den Besten bei Manchester City!

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Überragende Statistik für Husanov: Er gehört zu den Besten bei Manchester City!

Am ersten Spieltag der neuen Premier-League-Saison konnte der amtierende Meister Manchester Cityeinen hart erkämpften 2:1-Comeback-Sieg zu Hause gegen Bournemouth feiern. Unser Landsmann, der in diesem intensiven Duell in der Innenverteidigung der „Cityzens“ stand, Abdukodir Khusanov spielte die vollen 90 Minuten durch.

Das renommierte internationale Sportstatistik-Portal Flashscore bewertete die Leistung des 22-jährigen usbekischen Verteidigers mit einer sehr hohen Note von 8,2 .

97 Prozent Genauigkeit und volle Kontrolle: Die Zahlen von Khusanov

Der usbekische Legionär agierte während des gesamten Spiels in der Defensive und beim Spielaufbau nahezu fehlerfrei:

  • Passgenauigkeit: Von 90 versuchten Pässen kamen 87 bei seinen Mitspielern an (eine97-prozentige phänomenale Quote);

  • Ballkontakte: Er hatte 97 Ballkontakte und leistete sich keine Stellungsfehler;

  • Stellenwert im Team: Nur der Torschütze zum Ausgleich, Marc Guehi (8,5 Punkte), erhielt bei City eine höhere Bewertung als Khusanov. Abdukodir erzielte damit die zweithöchste Note des gesamten Teams.

Flashscore-Analyse: Manchester CitySpielerbewertungen:

  • Marc Guehi — 8,5 (Spieler des Spiels)

  • Abdukodir Khusanov — 8,2

  • Rayan Cherki — 8,0

  • Ruben Dias — 7,8

  • Josko Gvardiol — 7,5

  • Phil Foden — 7,5

  • Gianluigi Donnarumma — 7,4

  • Erling Haaland — 7,3

  • Elliot Anderson — 7,2

  • Nico O'Reilly — 6,8

  • Matheus Nunes — 6,8

  • Antoine Semenyo — 6,5

  • Mateo Kovacic — 6,5

  • Rico Lewis — 6,0

Diese souveräne Leistung von Abdukodir Khusanov am ersten Spieltag der Premier League beweist deutlich, dass er zu einer zentralen Figur in der Taktik von Enzo Maresca wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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