Kurz vor Ende des Sommertransferfensters steht ein weiterer Rekordtransfer zwischen den englischen Spitzenklubs bevor. Der renommierte Insider und Journalist Gianluca Di Marzio berichtet auf seiner Website, dass der amtierende Meister Manchester City kurz vor der Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Enzo Fernándezvom Londoner Klub Chelsea steht.

Der Manchester-Klub plant, diesen Großtransfer bis Ende dieser Woche offiziell zu machen.

Die 140-Millionen-Forderung und Enzos Entscheidung

Im Zuge der ersten Verhandlungen sind die finanziellen Forderungen gestiegen:

Chelsea hat den Preis erhöht: Während die 'Blues' zuvor 120 Millionen Euro für den Weltmeister von 2022 verlangten, liegt die Forderung der Londoner nun bei 140 Millionen Euro; Fernández' Wunsch:

Der 25-jährige argentinische Star ist einem Vereinswechsel gegenüber aufgeschlossen und hat dem Wechsel nach Manchester zugestimmt, um eine neue Herausforderung anzunehmen; Vertragssituation:

Enzo spielt seit Januar 2023 für Chelsea und sein aktueller Vertrag läuft bis Sommer 2032. Transfermarkt schätzt seinen Marktwert auf 100 Millionen Euro. Nico González zu Newcastle: TransferketteManchester City

arbeitet im Rahmen der Umgestaltung des Mittelfelds auch intensiv an Abgängen:

González' Abschied:Der Mittelfeldspieler der 'Cityzens'

Nico González wird den Verein voraussichtlich in Kürze verlassen; Vertrag mit Newcastle: Der Spieler steht kurz vor einer Einigung über persönliche Bedingungen und der Unterzeichnung eines Vertrags bei den 'Magpies'.

Dieser Abgang ermöglicht es City, den Transfer von Enzo Fernández im Einklang mit den Financial-Fair-Play-Regeln zu finanzieren. Futbolchi «qarg‘alar» bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishish va bitimni imzolash ostonasida turibdi.

Ushbu ketish «Siti»ga moliyaviy feyr-pley qoidalarini buzmagan holda Enso Fernandes transferini muvaffaqiyatli moliyalashtirish imkonini beradi.