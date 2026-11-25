In Genf, Schweiz, hat das historische Match um die Schachweltmeisterschaft begonnen. Zwei 20-jährige Großmeister — unser Landsmann Javohir Sindarov und der amtierende Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaraju trennten sich in der hart umkämpften ersten Runde mit einem Remis.

Der Generalsekretär des Schachverbandes von Usbekistan, der direkt vor Ort in Genf ist, Bobur Sattorov analysierte diese erste Partie eingehend und hob die wichtigsten Schlussfolgerungen sowie entscheidende Wendepunkte hervor.

Zwei Hauptschlussfolgerungen aus der ersten Partie

Laut Bobur Sattorov zeigte bereits die erste Begegnung, mit welcher Vorbereitung beide Schachspieler in das Match gegangen sind:

1. Schlussfolgerung: Gukesh hat nicht die Absicht, den Weltmeistertitel kampflos abzugeben, und ist bereit, bis zum Ende zu kämpfen.

2. Schlussfolgerung: Javohir Sindarov bestätigte in der Praxis, dass er sich in seiner besten sportlichen Form befindet.

Computerbewertung (99% Genauigkeit) und 45 Minuten Zeitunterschied

In der Analyse wurde festgehalten, dass moderne Schachprogramme („unser eiserner Freund“) die Züge beider Großmeister hoch bewerteten und ein 99% fehlerfreies Spiel attestierten. In der Eröffnungsphase zeigten beide Seiten eine tiefe theoretische Vorbereitung.