Der Torhüter von Manchester City und der italienischen Nationalmannschaft, Gianluigi Donnarumma, war während des Champions-League-Spiels gegen Napoli tief getroffen von der inakzeptablen Haltung der Gästefans.

Beleidigungen von den Rängen und die psychische Verfassung nach dem Spiel

Während der Partie im Etihad Stadium wurden von einigen neapolitanischen Fans heftige und beleidigende Rufe gegen den italienischen Schlussmann gerichtet. Dieser Vorfall wirkte sich stark auf die Psyche des Torhüters aus:

Druck während des Spiels: Aus dem Gästeblock waren während des gesamten Spiels scharfe und beleidigende Worte gegen Donnarumma zu hören.

Verzicht auf Gespräche mit Journalisten: Nach dem Schlusspfiff war deutlich zu erkennen, wie aufgewühlt und niedergeschlagen der Torhüter beim Verlassen des Stadions war. Er machte gegenüber den Medienvertretern keinen Hehl aus seinem Unmut und lehnte jeden Kommentar ab.

Details zum Vorfall

Statistiken Details und Fakten Spieler Gianluigi Donnarumma (Torhüter von Manchester City) Wettbewerb und Ort UEFA Champions League — Etihad Stadium (Manchester) Gegnerische Seite Gästefans des SSC Napoli Grund für den Konflikt Heftige und beleidigende Rufe von den Rängen während der Partie Reaktion des Torhüters Verließ das Stadion nach dem Spiel in niedergeschlagenem Zustand und verweigerte Interviews

Es wird betont, dass diese heftige Reaktion seiner Landsleute Donnarumma persönlich sehr stark verletzt hat.

Glauben Sie, dass die UEFA disziplinarische Maßnahmen gegen den Verein ergreifen sollte, weil Napoli-Fans Gianluigi Donnarumma im Etihad Stadium beleidigt haben?

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