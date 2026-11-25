Unangenehmer Vorfall im Etihad: Donnarumma tief getroffen von Beleidigungen der Napoli-Fans
Der Torhüter von Manchester City und der italienischen Nationalmannschaft, Gianluigi Donnarumma, war während des Champions-League-Spiels gegen Napoli tief getroffen von der inakzeptablen Haltung der Gästefans.
Beleidigungen von den Rängen und die psychische Verfassung nach dem Spiel
Während der Partie im Etihad Stadium wurden von einigen neapolitanischen Fans heftige und beleidigende Rufe gegen den italienischen Schlussmann gerichtet. Dieser Vorfall wirkte sich stark auf die Psyche des Torhüters aus:
Druck während des Spiels: Aus dem Gästeblock waren während des gesamten Spiels scharfe und beleidigende Worte gegen Donnarumma zu hören.
Verzicht auf Gespräche mit Journalisten: Nach dem Schlusspfiff war deutlich zu erkennen, wie aufgewühlt und niedergeschlagen der Torhüter beim Verlassen des Stadions war. Er machte gegenüber den Medienvertretern keinen Hehl aus seinem Unmut und lehnte jeden Kommentar ab.
Details zum Vorfall
Statistiken
Details und Fakten
Spieler
Gianluigi Donnarumma (Torhüter von Manchester City)
Wettbewerb und Ort
UEFA Champions League — Etihad Stadium (Manchester)
Gegnerische Seite
Gästefans des SSC Napoli
Grund für den Konflikt
Heftige und beleidigende Rufe von den Rängen während der Partie
Reaktion des Torhüters
Verließ das Stadion nach dem Spiel in niedergeschlagenem Zustand und verweigerte Interviews
Es wird betont, dass diese heftige Reaktion seiner Landsleute Donnarumma persönlich sehr stark verletzt hat.
Glauben Sie, dass die UEFA disziplinarische Maßnahmen gegen den Verein ergreifen sollte, weil Napoli-Fans Gianluigi Donnarumma im Etihad Stadium beleidigt haben?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Details dieses Vorfalls mit anderen Fußballfans!
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