Sergey Lushan spricht offen über die herbe Niederlage von Mash’al und die Krise der Leistungsträger

Der Klub Mash’al aus Muborak, der zu den Abstiegskandidaten der usbekischen Superliga zählt, musste am letzten Spieltag einen schweren Rückschlag hinnehmen. Die Gäste aus Muborak unterlagen den Gastgebern in Kokand deutlich mit 3:0 Grobe Fehler im eigenen Strafraum und eine schwache Offensive führten zu dieser herben Niederlage.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sprach Mash’al-Cheftrainer Sergey Lushan offen und kritisch über die internen Probleme des Teams, die Formschwäche der Führungsspieler sowie den Mangel an personellen Alternativen.

„Mit solchen Fehlern konnte man kein anderes Ergebnis erwarten“

Bei der Analyse des Spiels verschwieg Lushan nicht, dass die gravierenden Mängel in der Defensive das Ergebnis bereits vorzeitig besiegelt hatten:

Die Unvermeidbarkeit der Niederlage: „Wir haben das Spiel verloren. Aufgrund der Fehler, die wir in unserem Strafraum begangen haben, haben wir diese Niederlage heute voll und ganz verdient. Wenn man solche groben Fehler macht, welches Ergebnis kann man dann noch erwarten?“, kritisierte der Experte.

Verlust der Spielkontrolle: Die Kokander nutzten ihre Chancen konsequent, während Mash’al die Fehler in der eigenen Defensive nicht abstellen konnte.

Die Erfahrenen spielen nicht wie erwartet: „Wir setzen jetzt auf die Jugend“

Auf die Frage von Journalisten, warum es im Team keine echten Führungsspieler gibt, die das Spiel an sich reißen, und warum erfahrene Akteure wie Sardor Abduraimov in einem Formtief stecken, antwortete Lushan wie folgt:

Zustimmung zur Kritik: Der Trainer stimmte dem Fragesteller zu: „Sie haben die Frage gestellt und die Antwort gleich selbst gegeben. Wenn unsere Leistungsträger den Fußball gezeigt hätten, den wir von ihnen erwarten, sähe die aktuelle Situation völlig anders aus.“

Radikale Wende hin zur Jugend: Da die erfahrenen Spieler ihr Potenzial nicht abrufen können, ändert der Klub seine Strategie: „Wir nehmen Änderungen am Kader vor. Unsere jungen Spieler sind nicht schlecht. Wir setzen jetzt auf sie, werden sie weiterentwickeln und versuchen, sie in die Startelf zu integrieren. Einen anderen Weg haben wir nicht mehr.“

Warum stand Muxtorov nicht in der Startelf?

In der Diskussion über die körperliche Verfassung des Teams und das Zurückfallen in der Schlussphase erklärte der Trainer den Grund für die Reservistenrolle von Muxtorov:

Verletzung im Training: Der Spieler verletzte sich überraschend beim Training am Tag vor dem Spiel: „Eigentlich sollte er in der Startelf stehen. Wir hatten ihn genau mit diesem Plan vorbereitet. Doch die Verletzung im Training hat alle Pläne über den Haufen geworfen, und wir mussten gezwungenermaßen Juraboyev einsetzen.“

Mit Schmerzmitteln auf den Platz: „Er selbst signalisierte, dass er einsatzbereit sei und uns auch mit Spritzen helfen könne. Deshalb haben wir ihm in den letzten 15 Minuten eine Chance gegeben.“

Der erneute Punktverlust in Kokand hat die Lage des Klubs aus Muborak in der Tabelle weiter verschärft. Ob die Entscheidung des Trainerstabs, auf junge Spieler zu setzen, Mash’al aus der Gefahrenzone führen kann, werden die nächsten Spieltage zeigen.