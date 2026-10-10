Wird Elon Musk Everton kaufen? Er hat ein Angebot erhalten

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Wird Elon Musk Everton kaufen? Er hat ein Angebot erhalten

Der amerikanische Milliardär Elon Musk in der englischen Premier League wurde dazu aufgefordert, den Fußballverein Everton zu kaufen. Dieser Vorschlag kam vom ehemaligen Verteidiger des Vereins, Michael Ball. Dies berichtete das Medium TEAMtalk.

Am 9. Oktober wandte sich Michael Ball über das soziale Netzwerk X an Elon Musk und forderte ihn auf, Everton zu erwerben. Er schlug dem Milliardär vor, mit Jeff Bezos zu konkurrieren, der in Liverpool investiert hat.

Dieser Appell erfolgte, nachdem die derzeitigen Eigentümer von Everton, die The Friedkin Group, bekannt gegeben hatten, dass sie Möglichkeiten zur Gewinnung neuer Investoren prüfen, einschließlich der Möglichkeit eines Verkaufs des Mehrheitsanteils. Das Unternehmen hatte den Verein im Dezember 2024 übernommen. Derzeit fungiert die Investmentbank Moelis & Company als Berater bei dem potenziellen Deal.

Es ist erwähnenswert, dass im August 2026 berichtet wurde, dass ein Investorenkonsortium, an dem auch Jeff Bezos beteiligt war, einen Anteil von 38 Prozent am FC Liverpool erworben hatte. Auf diese Weise fordert Michael Ball Musk dazu auf, durch eine Investition in Everton in den Wettbewerb mit dem anderen großen Stadtrivalen einzusteigen.

Bisher gibt es jedoch keine offiziellen Informationen darüber, dass Elon Musk die Absicht hat, Everton zu kaufen, oder dass Verhandlungen mit der Vereinsführung stattfinden. Daher sollte diese Nachricht eher als öffentlicher Vorschlag eines ehemaligen Fußballers und nicht als ein unmittelbar bevorstehender Deal betrachtet werden.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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