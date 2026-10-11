Das Duell zwischen OKMK und Navbahor endete mit einem Super-Drama

Im Rahmen des 23. Spieltags der usbekischen Superliga erlebten die Fans eines der leidenschaftlichsten, nervenaufreibendsten und überraschendsten Spiele der Saison. Das Team von OKMK aus Olmaliq empfing den Verein Navbahor aus Namangan. Obwohl das Spiel mit einem umkämpften 2:2-Unentschieden endete, entwickelten sich die Nachspielminuten zu einem wahren Fußball-Thriller.

Beide Mannschaften kämpften bis zur 104. Minute erbittert um wichtige Punkte in der Tabelle.

Tore in der regulären Spielzeit: Der Sieg wechselte hin und her

Die Gastgeber begannen sehr aktiv und erzielten bereits in den ersten Minuten den Führungstreffer:

Blitzstart: Bereits in der 2. Minute brachte Ahmadullo Muqumjonov die Mannschaft aus Olmaliq in Führung — 1:0;

Wiederherstellung des Gleichgewichts: Die Gäste versuchten, die Initiative zu ergreifen, und in der 40. Minute erzielte Islom Mamatkazin den wichtigen Ausgleichstreffer;

Erneute Führung für OKMK: In der 68. Minute der zweiten Halbzeit erzielte Nodir Abdurazzoqov das zweite Tor für die Gastgeber und zwang Navbahor erneut in die Rolle des Verfolgers.

Finale Dramatik: Rote Karten und zwei Elfmeter in der Nachspielzeit

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die vom Schiedsrichter gewährte Nachspielzeit ließen die Emotionen nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Trainerbänken hochkochen:

Erster Platzverweis: In der 87. Minute sah OKMK-Verteidiger Abubakr Rizo Turdialiyev die Rote Karte, wodurch die Gastgeber in Unterzahl gerieten;

Elfmeter-Drama in der 90+5. Minute: Für Navbahor wurde ein Elfmeter zum Ausgleich gepfiffen, doch der Legionär Vanya Ilich konnte den Strafstoß nicht verwandeln;

Platzverweis für Timur Kapadze: In der 90+7. Minute wurde Navbahor-Cheftrainer Timur Kapadze wegen heftiger Proteste gegen die Schiedsrichterentscheidungen mit einer direkten Roten Karte des Feldes verwiesen;

Rettung in der 90+14. Minute: In der 14. Minute der Nachspielzeit wurde erneut ein Elfmeter gegen das Tor von OKMK verhängt. Diesmal verwandelte Shohruh Abdurahmonov eiskalt und sicherte den Namanganern mit dem 2:2-Ausgleich einen Punkt.

Tabellensituation

Nach diesem hart umkämpften Unentschieden sieht die Tabellensituation der Vereine wie folgt aus:

Navbahor (3. Platz): Die Mannschaft aus Namangan erhöhte ihr Punktekonto auf 45 und behauptete ihren Platz in den Top 3 der Meisterschaft;

OKMK (6. Platz): Die Gastgeber aus Olmaliq, die den Sieg in letzter Sekunde aus der Hand gaben, bleiben mit 36 Punkten auf dem 6. Platz.

Dieses Aufeinandertreffen in Olmaliq hat erneut gezeigt, wie hoch die Spannung und der Wettbewerb in der diesjährigen Superliga sind.