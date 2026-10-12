Paxtakor spielt Unentschieden gegen Al-Qadsiah in der AFC Champions League

Im Rahmen der Westregion der AFC Champions League Elite traf der Klub Paxtakor aus Taschkent auf das Team von Al-Qadsiah aus Saudi-Arabien. Die Begegnung endete mit einem 1:1-Unentschieden. Zunächst gingen die Gäste in Führung, später glich Paxtakor durch einen Elfmeter aus.

Der Spieler von Al-Qadsiah, Tijjani Reijnders, erzielte in der 35. Minute den Führungstreffer. Paxtakor konnte durch ein Elfmetertor von Dostonbek Hamdamov in der 89. Minute die Niederlage abwenden.

Laut der Spielstatistik hatte Al-Qadsiah mit 54 Prozent Ballbesitz die Oberhand. Bei Paxtakor lag dieser Wert bei 46 Prozent.

Bei der Anzahl der Schüsse auf das Tor waren die Gastgeber vorne: Paxtakor gab 19 Schüsse ab, der Gegner 15. Die Anzahl der Schüsse auf das Tor war jedoch bei Al-Qadsiah höher, mit 3 gegenüber 2.

Bei den Eckbällen lagen die Saudis mit 7:5 vorne. Die Anzahl der Pässe betrug 521 bei Al-Qadsiah und 449 bei Paxtakor. Bei den Fouls beging Paxtakor 9 Verstöße, der Gegner 13. Beide Mannschaften erhielten jeweils eine gelbe Karte.