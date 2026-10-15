Stehen der nächste Gegner und das Datum für Shavkat Rakhmonov fest?

Der ungeschlagene kasachische UFC-Star aus der Welt der Mixed Martial Arts (MMA), Shavkat Rakhmonov könnte seinen nächsten Kampf Anfang 2027 bestreiten. Laut dem für seine Eilmeldungen bekannten Insider Ruben Carterwird erwartet, dass der zentralasiatische Kämpfer bei dem großen Nummernevent UFC 336 im kanadischen Toronto das Octagon betritt.

Den Informationen des Insiders zufolge könnte Rakhmonov an diesem Abend auf einen weiteren gefährlichen und ungeschlagenen Anwärter im Weltergewicht treffen — den Ecuadorianer Michael Morales treffen.

Carters Einblick: Der mögliche Kampf zwischen Rakhmonov und Morales

Ruben Carter enthüllte auf seiner Instagram-Seite wichtige Details zur kommenden Show in Toronto:

Wahl des Gegners: Die Verantwortlichen arbeiten an einem Duell zwischen dem ecuadorianischen Knockouter Michael Morales und Shavkat Rakhmonov;

Platz auf der Card: Der Insider betont, dass bei einer offiziellen Bestätigung dieser Vereinbarung die Paarung Rakhmonov gegen Morales der drittwichtigste Kampf von UFC 336 wäre;

Zeit und Ort: Das Turnier am 30. Januar ist in einer Arena in Toronto, Kanada, geplant.

UFC 336: Makhachevs Titelverteidigung und weitere Hauptkämpfe

Es wird erwartet, dass dieser Abend in Toronto den Fans eine Reihe spannender Titel- und hochkarätiger Ranglistenkämpfe bietet:

Hauptkampf des Abends (Main Event): Im Hauptkampf des Abends wird der amtierende Champion Islam Makhachev gegen den gefährlichen brasilianischen Striker Carlos Prates seinen Meisterschaftsgürtel verteidigen;

Co-Main Event: Vor dem Hauptkampf erwartet die Fans ein weiteres intensives Duell — die Leichtgewichts-Anwärter Joshua Van und Manel Kape messen ihre Kräfte.

Ein entscheidender Schritt im Titelrennen

Der potenzielle Kampf zwischen Shavkat Rakhmonov und Michael Morales ist zweifellos ein entscheidender Test auf dem Weg zum Meisterschaftsgürtel:

Duell zweier ungeschlagener Kämpfer: Beide Athleten zeichnen sich durch hohes Tempo, Schlagkraft und Fähigkeiten im Bodenkampf aus;

Anwärter auf den Gürtel: Der Sieger dieses Kampfes wird mit ziemlicher Sicherheit der nächste Hauptanwärter auf einen Titelkampf in seiner Gewichtsklasse.

Bisher hat die UFC diese Paarungen noch nicht offiziell bestätigt, doch es wird erwartet, dass das Turnier vollständig finalisiert wird, sobald die mündlichen Verhandlungen zwischen den Parteien abgeschlossen sind.