Der amtierende Schachweltmeister, der indische Großmeister Gukesh Dommaraju, teilte seine Eindrücke von der ersten Partie gegen den talentierten usbekischen Schachspieler Javokhir Sindarov.

„Die Stellung sah durchgehend ausgeglichen aus“

Gukesh betonte, dass die Begegnung auf sehr hohem Niveau und mit kompromisslosem Geist geführt wurde. Obwohl beide Großmeister während des Spiels kleine taktische und positionelle Probleme lösen mussten, zeigten sie Schach von hoher Qualität:

„Die Partie war wirklich auf hohem Niveau. Die Stellung sah durchgehend ausgeglichen aus. Wie üblich gab es kleine Probleme zu lösen. Aber wir beide haben eine großartige Partie gespielt.“, — sagte Gukesh Dommaraju (amtierender Weltmeister).

Analyse der ersten Partie und Reaktionen der Beteiligten