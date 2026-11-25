Weltmeister Gukesh äußert sich zur ersten Partie gegen Javokhir Sindarov
Der amtierende Schachweltmeister, der indische Großmeister Gukesh Dommaraju, teilte seine Eindrücke von der ersten Partie gegen den talentierten usbekischen Schachspieler Javokhir Sindarov.
„Die Stellung sah durchgehend ausgeglichen aus“
Gukesh betonte, dass die Begegnung auf sehr hohem Niveau und mit kompromisslosem Geist geführt wurde. Obwohl beide Großmeister während des Spiels kleine taktische und positionelle Probleme lösen mussten, zeigten sie Schach von hoher Qualität:
„Die Partie war wirklich auf hohem Niveau. Die Stellung sah durchgehend ausgeglichen aus. Wie üblich gab es kleine Probleme zu lösen. Aber wir beide haben eine großartige Partie gespielt.“, — sagte Gukesh Dommaraju (amtierender Weltmeister).
Analyse der ersten Partie und Reaktionen der Beteiligten
Statistiken
Details und Bewertungen
Gegner
Gukesh Dommaraju — Javokhir Sindarov
Phase und Ergebnis
1. Partie — Remis
Gukeshs Einschätzung
Das Spiel war auf hohem Niveau, die Stellung blieb fast durchgehend ausgeglichen
Kernaspekt
Beide Schachspieler konnten die aufgetretenen kleinen Probleme erfolgreich lösen
Zur Erinnerung: Unser Landsmann Javokhir Sindarov äußerte sich bereits zuvor zu diesem Treffen und merkte an, dass er in der ersten Partie versuchte, seinen Gegner zu studieren und die Stellung unter Kontrolle zu halten, während Gukesh am Ende sehr solide verteidigte.
Glauben Sie, dass Javokhir Sindarov in den kommenden Partien eine aggressivere Taktik gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh wählen wird?
Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese Anerkennung des Weltmeisters mit den Fans des usbekischen Schachs!
Nächster Artikel
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…