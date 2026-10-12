Der Präsident des katalanischen Klubs FC Barcelona, Joan Laporta, äußerte sich zu den Chancen des jungen Wunderkinds des Vereins im Rennen um die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Weltfußball, Lamine Yamal,auf den Gewinn des Ballon d'Or. Barca Universal berichtet, dass der Vereinschef betonte, das junge Talent habe sich diese Auszeichnung durch seine herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison mehr als verdient.

Obwohl die Ergebnisse vor der Zeremonie am 26. Oktober streng geheim gehalten werden, äußerte Laporta die Hoffnung, dass die endgültige Entscheidung auf Prinzipien der Gerechtigkeit beruhen werde.

„Es wäre eine gerechte Entscheidung, wenn Yamal diese Trophäe gewinnt“

Der Präsident von Barcelona begründete die Kandidatur des spanischen Flügelspielers mit folgenden wichtigen Argumenten:

Große Siege und eine Rekordsaison: „Wenn Yamal diese Auszeichnung gewinnt, wäre das absolut gerecht. Er hat eine phänomenale Saison gespielt – er hat die La Liga gewonnen und den größten Gipfel erreicht: den Triumph bei der Weltmeisterschaft. Kurz gesagt, Lamine hat den Ballon d'Or voll und ganz verdient“, sagte Laporta.

Selbstvertrauen: Der Präsident unterstützte die persönlichen Ambitionen des Spielers: „Er selbst spürt auch, dass er diese Auszeichnung verdient hat, und spricht offen darüber. Ich bewerte seine mutige Einstellung nur positiv.“

London wartet: Am 26. Oktober wird alles klar sein

Vor der wichtigsten Fußballnacht des Jahres ist die Spannung auf dem Höhepunkt:

Streng geheime Stimmen: „Wir werden bald sehen, wie alles ausgeht. Bisher werden die Ergebnisse streng geheim gehalten. Wir warten mit großem Interesse und Ungeduld auf die Preisverleihung“, fügte der Chef des katalanischen Klubs hinzu.

Ort und Datum der Zeremonie: Die Verleihung des Ballon d'Or findet in diesem Jahr am 26. Oktober in London statt.

Der amtierende Gewinner: Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison wurde diese prestigeträchtige Auszeichnung von PSG-Stürmer Ousmane Dembélé gewonnen.

Sollte Lamine Yamal am 26. Oktober diese Auszeichnung entgegennehmen, würde er sich als einer der jüngsten Stars in die Geschichte des Fußballs einschreiben, die den Ballon d'Or gewonnen haben.