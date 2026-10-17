Die legendäre Ikone der brasilianischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, ehemaliger Gewinner des Ballon d'Or, Rivaldo teilte vor der Verleihung der prestigeträchtigsten individuellen Auszeichnung im Weltfußball seine Prognosen.

In einem Interview mit „RB Sport“ nannte der erfahrene Experte das junge Wunderkind des FC Barcelona Lamine Yamalals stärksten Kandidaten für die diesjährige Trophäe und würdigte zudem weitere Stars des Kontinents.

„Yamals Chancen sind sehr hoch“: Was sagte Rivaldo?

Die brasilianische Legende hob die Leistungen mehrerer Spieler als Hauptanwärter hervor:

Lamine Yamals Vorteil: „Lamine Yamals Chancen sind sehr hoch – er hat mit der spanischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen und zeigt beim FC Barcelona fantastische Leistungen;

Europas Stars: Ebenso sind Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Harry Kane als hochkarätige Torjäger ebenfalls würdige Kandidaten für die Auszeichnung;

Das Phänomen Messi: Auch wenn er in den USA spielt, zeigt er auf dem Platz immer noch einen einzigartigen Fußball auf Weltklasseniveau – Lionel Messiwürde ich ebenfalls besonders hervorheben“, sagte Rivaldo.

Datum der Zeremonie und der Vorjahressieger

Nur noch wenige Tage bis zum spannendsten Event des Jahres:

Tag der Verleihung: Die feierliche Zeremonie zur Verleihung des Ballon d'Or 2026 findet am Montag, den 26. Oktober, statt;

Aktueller Titelträger: Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison ging diese prestigeträchtige individuelle Auszeichnung an den Stürmer der französischen Nationalmannschaft und von Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.

Die diesjährigen Abstimmungsergebnisse könnten entweder durch die Thronbesteigung des jungen Lamine Yamal oder durch den Sieg erfahrener Torjäger in Erinnerung bleiben.