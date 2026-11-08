Präsidenten-Olympiade beendet: Taschkent ist der absolute Sieger, Samarkand und Choresmien in den Top Drei

Die prestigeträchtige Veranstaltung, die in unserem Land für olympische und paralympische Sportarten organisiert wurde, Präsidenten-Olympiade ist zu Ende gegangen. Nach intensiven Wettkämpfen mit Athleten aus allen 14 Regionen der Republik wurde der endgültige Medaillenspiegel offiziell bekannt gegeben.

In der Gesamtwertung holten die Vertreter der Hauptstadt die meisten Goldmedaillen und belegten den 1. Platz, während die Athleten aus den Regionen Samarkand und Choresmien das Podium in den Top Drei erreichten.

Wettbewerb der Top Drei und Spitzenreiter

Stadt Taschkent — absoluter Spitzenreiter: Die Athleten der Hauptstadt sammelten insgesamt 78 Medaillen (33 Gold, 22 Silber und 23 Bronze) und führten die Tabelle an;

Region Samarkand — 2. Platz: Die Athleten aus Samarkand erreichten den Vize-Meistertitel mit einem Unterschied von nur einer Medaille (insgesamt 77 Medaillen : 25 Gold, 21 Silber und 31 Bronze);

Region Choresmien — 3. Platz: Die Athleten aus Choresmien sicherten sich den Bronzerang des Wettbewerbs mit 24 Gold, 18 Silber und 27 Bronze (insgesamt 69 Medaillen );

Top Fünf: Die Region Taschkent (20 Gold, 70 insgesamt) belegte den 4. Platz, und die Region Kaschka-Darja (18 Gold, 70 insgesamt) belegte den 5. Platz.

Vollständiger Medaillenspiegel aller 14 Regionen