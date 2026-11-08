Präsidenten-Olympiade beendet: Taschkent ist der absolute Sieger, Samarkand und Choresmien in den Top Drei

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Präsidenten-Olympiade beendet: Taschkent ist der absolute Sieger, Samarkand und Choresmien in den Top Drei

Die prestigeträchtige Veranstaltung, die in unserem Land für olympische und paralympische Sportarten organisiert wurde, Präsidenten-Olympiade ist zu Ende gegangen. Nach intensiven Wettkämpfen mit Athleten aus allen 14 Regionen der Republik wurde der endgültige Medaillenspiegel offiziell bekannt gegeben.

In der Gesamtwertung holten die Vertreter der Hauptstadt die meisten Goldmedaillen und belegten den 1. Platz, während die Athleten aus den Regionen Samarkand und Choresmien das Podium in den Top Drei erreichten.

Wettbewerb der Top Drei und Spitzenreiter

  • Stadt Taschkent — absoluter Spitzenreiter: Die Athleten der Hauptstadt sammelten insgesamt 78 Medaillen (33 Gold, 22 Silber und 23 Bronze) und führten die Tabelle an;

  • Region Samarkand — 2. Platz: Die Athleten aus Samarkand erreichten den Vize-Meistertitel mit einem Unterschied von nur einer Medaille (insgesamt 77 Medaillen: 25 Gold, 21 Silber und 31 Bronze);

  • Region Choresmien — 3. Platz: Die Athleten aus Choresmien sicherten sich den Bronzerang des Wettbewerbs mit 24 Gold, 18 Silber und 27 Bronze (insgesamt 69 Medaillen);

  • Top Fünf: Die Region Taschkent (20 Gold, 70 insgesamt) belegte den 4. Platz, und die Region Kaschka-Darja (18 Gold, 70 insgesamt) belegte den 5. Platz.

Vollständiger Medaillenspiegel aller 14 Regionen

Rang

Regionen

Gold ()

Silber ()

Bronze ()

Gesamt

1

Stadt Taschkent

33

22

23

78

2

Region Samarkand

25

21

31

77

3

Region Choresmien

24

18

27

69

4

Region Taschkent

20

21

29

70

5

Region Kaschka-Darja

18

23

29

70

6

Republik Karakalpakstan

16

24

26

66

7

Region Andijon

16

17

26

59

8

Region Buchara

15

15

20

50

9

Region Dschizzach

15

9

20

44

10

Region Fergana

10

14

30

54

11

Region Namangan

8

14

20

42

12

Region Surxondaryo

8

6

15

29

13

Region Syrdarja

7

5

12

24

14

Region Navoi

6

12

23

41

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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