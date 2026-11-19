In der türkischen Stadt Antalya eröffneten zwei maskierte Personen auf einem Motorrad das Feuer auf einen Autofahrer. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Verdächtigen festgenommen. Unter ihnen befindet sich auch ein usbekischer Staatsbürger.

Dies berichtete das türkische Medium „Haber Türk“.

Fahrer weigerte sich, das Auto zu verlassen

Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Ilıca im Bezirk Manavgat der Provinz Antalya.

Ein Bürger namens A.E.K. hatte sein Auto am Straßenrand angehalten, um zu telefonieren. In diesem Moment näherten sich zwei maskierte Personen auf einem Motorrad und forderten ihn auf, das Fahrzeug zu verlassen.

Der Fahrer schöpfte Verdacht und entschied sich, im Auto zu bleiben. Er versuchte, rückwärts zu fliehen, doch die Personen auf dem Motorrad schossen auf sein Fahrzeug.

Der Fahrer rief umgehend den Notruf 112. Nach der Meldung trafen Gendarmerieeinheiten am Tatort ein.