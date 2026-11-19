Usbekischer Staatsbürger in der Türkei nach bewaffnetem Angriff festgenommen: Details zum Vorfall
In der türkischen Stadt Antalya eröffneten zwei maskierte Personen auf einem Motorrad das Feuer auf einen Autofahrer. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Verdächtigen festgenommen. Unter ihnen befindet sich auch ein usbekischer Staatsbürger.
Dies berichtete das türkische Medium „Haber Türk“.
Fahrer weigerte sich, das Auto zu verlassen
Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Ilıca im Bezirk Manavgat der Provinz Antalya.
Ein Bürger namens A.E.K. hatte sein Auto am Straßenrand angehalten, um zu telefonieren. In diesem Moment näherten sich zwei maskierte Personen auf einem Motorrad und forderten ihn auf, das Fahrzeug zu verlassen.
Der Fahrer schöpfte Verdacht und entschied sich, im Auto zu bleiben. Er versuchte, rückwärts zu fliehen, doch die Personen auf dem Motorrad schossen auf sein Fahrzeug.
Der Fahrer rief umgehend den Notruf 112. Nach der Meldung trafen Gendarmerieeinheiten am Tatort ein.
Überwachungsaufnahmen von 30 Objekten ausgewertet
Eine Spezialeinheit der Gendarmerie leitete eine Fahndung ein, um die Täter zu identifizieren.
Im Rahmen der Ermittlungen wurden 72 Stunden Videomaterial von Überwachungskameras aus 30 Wohnungen und Gewerbeobjekten in der Umgebung ausgewertet.
Als Ergebnis der Maßnahmen wurden zwei Tatverdächtige identifiziert und festgenommen. Es wurde bekannt, dass einer von ihnen die usbekische Staatsbürgerschaft besitzt.
Verdächtige inhaftiert
Laut Medienberichten werden den Festgenommenen mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, Sachbeschädigung, versuchte vorsätzliche Körperverletzung mit einer Waffe, Beleidigung sowie Verstöße gegen das Waffengesetz.
Per Gerichtsbeschluss wurden beide Verdächtige inhaftiert und in eine geschlossene Justizvollzugsanstalt in Manavgat überführt.
Bisher gibt es keine detaillierten Informationen über das genaue Motiv des Angriffs. Zudem muss die Schuld der Verdächtigen erst noch gerichtlich bewiesen werden.
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