In Katar hat die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft begonnen. Gleich am ersten Turniertag gab es mehrere Überraschungen, hohe Ergebnisse und dramatische Begegnungen. Während Argentinien gegen Australien verlor und Mosambik Dänemark mit 4:0 deklassierte, konnte Uruguay Saudi-Arabien in einem hart umkämpften Spiel besiegen.

Am 19. November fanden die Spiele des ersten Spieltages in vier Gruppen statt. Während einige Mannschaften erfolgreich in das Turnier starteten, stießen einige Favoriten bereits zum Auftakt auf unerwartete Schwierigkeiten.

Gruppe A: Katar startet mit Sieg, Ägypten in Unterzahl

Gastgeber Katar gewann sein Auftaktspiel gegen Panama mit 2:0. Obwohl in der regulären Spielzeit keine Tore fielen, gelang es den Gastgebern, in den Schlussminuten zweimal einzunetzen.

Nosir erzielte in der 90.+1 Minute per Elfmeter den Führungstreffer. Vier Minuten später erhöhte Ndiaye auf 2:0 und sicherte Katar den verdienten Sieg.

Im zweiten Gruppenspiel unterlag Ägypten Griechenland mit 1:2. Die Ägypter mussten ab der 23. Minute nach einem Platzverweis gegen Tamir in Unterzahl spielen.

Die Griechen nutzten die Überzahl und gingen durch Tore von Suvladzis (54.) und Karangelis (62.) in Führung. Saudi erzielte in der 71. Minute den Anschlusstreffer für Ägypten, doch der Ausgleich blieb verwehrt.

Gruppe B: Südkorea feiert souveränen Sieg

Die südkoreanische U-17-Nationalmannschaft startete mit einem 3:0-Erfolg gegen Uganda erfolgreich in das Turnier.

Kim Ji Ho eröffnete in der 8. Minute den Torreigen. In der zweiten Halbzeit unterlief dem Ugander Mbalire ein Eigentor. In der 84. Minute besiegelte Kim Ji Vu mit dem dritten Treffer den Sieg der Koreaner.

Im zweiten Gruppenspiel besiegte Ecuador Neukaledonien knapp. Das Tor von Gerrero in der 45.+1 Minute blieb der einzige Treffer der Partie — 1:0.

Gruppe C: Argentinien kassiert überraschende Niederlage, Mosambik gewinnt 4:0

Eines der bemerkenswertesten Ergebnisse des Spieltages war die Niederlage Argentiniens gegen Australien. Die argentinischen Junioren verloren mit 0:2.

In der 60. Minute unterlief Guich ein Eigentor. In der 71. Minute erzielte Akon den zweiten Treffer für Australien und sicherte den Sieg. Argentinien beendete das Spiel nach einem Platzverweis gegen Vallexo in der 90.+3 Minute in Unterzahl.

Im zweiten Spiel der Gruppe C besiegte Mosambik Dänemark mit 4:0. Kensane eröffnete in der 4. Minute den Torreigen. Kuna erzielte in der 32. und 44. Minute einen Doppelpack. Mubai setzte in der 90.+1 Minute den Schlusspunkt.

Mosambik unterstrich bereits am ersten Turniertag mit diesem hohen Sieg seine Ambitionen.

Gruppe D: Frankreich gewinnt, Uruguay entscheidet Spiel in der Schlussphase

Frankreich besiegte Haiti mit 3:1. Merrifild sorgte mit zwei Toren in der 4. und 41. Minute für die Führung der Franzosen. Tiyehi legte in der 47. Minute nach. Der Haitianer Prophet verkürzte in der 88. Minute auf 1:3.

Saudi-Arabien und Uruguay lieferten sich ein intensives Duell. Die Saudis gingen durch zwei verwandelte Elfmeter von Bu Shaqra (38. und 58.) zweimal in Führung.

Doch Uruguay gab nicht auf. Barreyro verkürzte in der 43. Minute. In der 68. Minute unterlief Al Hoshim ein Eigentor zum Ausgleich. In der 86. Minute erzielte Rodriguez den Siegtreffer für Uruguay.

Am Ende gewann Uruguay mit 3:2 und startete mit drei wichtigen Punkten in das Turnier.

Wann greift Usbekistan in die U-17-WM ein?

Auch die usbekische Nationalmannschaft nimmt an der U-17-WM in Katar teil. Unsere Landsleute bestreiten ihr erstes Spiel am 20. November gegen die Elfenbeinküste.

Die Ergebnisse des ersten Spieltages zeigen, dass das Turnier für Überraschungen gut ist. Die Niederlage Argentiniens, der hohe Sieg Mosambiks und das Comeback Uruguays in den Schlussminuten machten den Auftakt äußerst spannend.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit der usbekischen Fans auf unsere jungen Fußballer. Am 20. November wird sich zeigen, wie unsere Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft startet und ob sie die ersten drei Punkte einfahren kann.