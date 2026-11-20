Während des Gesprächs erkundigte sich Jake Paul bei Khabib nach der Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr in den aktiven Kampfsport und welche Summe für eine solche Entscheidung nötig wäre.

Doch Khabibs Antwort zeigte einmal mehr, dass sich seine Haltung zum Ende seiner Karriere nicht geändert hat.

Die Frage nach den 200 Millionen Dollar, die eines der größten finanziellen Angebote in der Welt des MMA sein könnten, kam während eines Gesprächs zwischen Khabib Nurmagomedov und Jake Paul auf. Der Mitbegründer der MVP-Promotion drängte den ehemaligen UFC-Champion zu einem Comeback und erwähnte die Möglichkeit eines Kampfes für eine solch enorme Summe.

Wenn Khabib Nurmagomedov 200 Millionen Dollar angeboten bekämen, um in das Octagon zurückzukehren, würde er das Geld annehmen? Jake Paul stellte dem ehemaligen UFC-Champion genau diese Frage. Doch für die Legende aus Dagestan reichte selbst diese Summe nicht aus, um seine Entscheidung zu ändern.

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„Wann kommst du zurück? Was ist mit 200 Millionen Dollar?“, fragte Jake Paul.

Khabib Nurmagomedov zeigte kein Interesse an diesem Angebot. Er betonte, dass es keine Notwendigkeit gebe, seine Kämpferkarriere wieder aufzunehmen, und dass er nicht in das Octagon zurückkehren müsse, um sich selbst etwas zu beweisen.

„Warum sollte ich zurückkehren? Ich habe viele Kämpfer in meinem Team, sie sind die Besten der Welt. Ich muss niemandem etwas beweisen. Es gibt keinen würdigen Gegner für mich, sie bieten mir nur Geld an“, sagte Khabib.

Jake Paul verknüpfte das Angebot nicht nur mit Geld

Jake Paul versuchte zu erklären, dass Khabibs Rückkehr nicht nur finanziell, sondern auch für die gesamte MMA-Industrie ein bedeutendes Ereignis wäre.

Er erklärte, dass durch die Partnerschaft zwischen MVP und PFL neue Möglichkeiten für Kämpfer geschaffen würden, mit dem Ziel, die finanzielle Situation und die Zukunft der Sportler zu verbessern.

„Es geht nicht nur um Geld. Durch den Zusammenschluss von MVP und PFL verändern wir die Welt des MMA zum Besseren. Wir geben Kämpfern die Chance auf ein besseres Leben. Ich kenne die Bedingungen deines UFC-Vertrags nicht, aber wenn du in unserer Promotion kämpfen würdest, könnte das einen radikalen Wandel in der gesamten Sportbranche bedeuten“, sagte Jake Paul.

Die Fusion von MVP und PFL verschärft den Wettbewerb auf dem MMA-Markt

Die von Jake Paul mitbegründete Promotion MVP und die Liga PFL fusionierten im Juli 2026. Die neue Struktur wird von Jake Paul und seinem Partner Nakisa Bidaryan geleitet.

Dieser Zusammenschluss zielt darauf ab, den Wettbewerb mit der UFC auf dem MMA-Markt zu verschärfen, neue finanzielle Möglichkeiten für Kämpfer zu schaffen und das kommerzielle Potenzial des Sports zu steigern.

Die Rückkehr von Khabib Nurmagomedov in das Octagon wäre zweifellos ein riesiges Ereignis für jede Promotion. Als einer der erfolgreichsten Leichtgewichts-Champions in der Geschichte der UFC beendete er seine Karriere mit 29 Siegen und ohne eine einzige Niederlage.

Die Frage nach dem 200-Millionen-Dollar-Angebot zeigt, wie groß der Wunsch ist, die Legende erneut in das Octagon zu locken. Doch Khabibs Haltung bleibt vorerst fest: Er gibt an, dass weder ein finanzielles Angebot noch die Ambitionen einer neuen Promotion ein ausreichender Grund seien, seine Karriere als Kämpfer wieder aufzunehmen.