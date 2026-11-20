Bei der U-17-Weltmeisterschaft in Doha, Katar, endete das erste Spiel für die usbekische Nationalmannschaft enttäuschend. Obwohl die Schützlinge von Sergey Chigodayev gegen die Elfenbeinküste ausgleichen konnten, verloren sie das Spiel durch ein spätes Gegentor in den Schlussminuten mit 1:2.

Usbekische Junioren gleichen aus, können das Remis jedoch nicht halten

Die Begegnung begann erfolgreich für die afrikanischen Spieler. Die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste ging in der 7. Minute durch ein Tor von Yao in Führung und übernahm die Kontrolle.

Danach bemühten sich die usbekischen Spieler um den Ausgleich. Nach Beginn der zweiten Halbzeit nutzte unser Team seine Chance: In der 51. Minute erzielte Muhammad Hakimov den 1:1-Ausgleichstreffer.

Nach diesem Tor wurde der Kampf auf dem Platz noch intensiver. Beide Mannschaften spielten auf Sieg, doch der entscheidende Moment ereignete sich in der 88. Minute. Ein Tor von Diarrassuba sicherte der Elfenbeinküste den Sieg.

Somit verlor die U-17-Nationalmannschaft von Usbekistan ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft mit 1:2.

Usbekistan erwartet ein wichtiges Spiel gegen Jamaika am nächsten Spieltag

Das nächste Gruppenspiel für die Schützlinge von Sergey Chigodayev findet am 23. November statt. Dort treffen unsere Junioren auf die Nationalmannschaft von Jamaika.

Dieses Spiel ist für unsere Mannschaft die Gelegenheit, die ersten Punkte im Turnier zu holen.

U-17 Weltmeisterschaft. 1. Spieltag

Elfenbeinküste – Usbekistan 2:1

Tore: Yao, 7. (1:0), Muhammad Hakimov, 51. (1:1), Diarrassuba, 88. (2:1).

Usbekistan: Shomurodov, Rahimov, Hakimov, Erkinov, Ravshanov, Aliyev, Murodov (Mamatov, 74.), Sadirjonov (Abduraimov, 46.), Anvarov, O‘ktamboyev (Abdunabiyev, 46.; Ro‘ziboyev, 83.), Ravshanbekov (Tohirov, 70.).

Nächstes Spiel: 23. November. Usbekistan – Jamaika.