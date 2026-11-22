Am 11. Spieltag der englischen Premier League trat der Tabellenführer Arsenal auswärts gegen Newcastle an. In einer spannenden und intensiven Partie im St. James' Park 2:2 wurde ein hart umkämpftes Unentschieden erzielt.

Die Gäste eröffneten den Torreigen: In der 33. Minute brachte Eze Arsenal in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit trafen die Gastgeber zweimal kurz hintereinander — in der 49. Minute Barnes glich aus, und in der 62. Minute brachte Thiaw Newcastle in Führung. In der 78. Minute sorgte Maduekemit seinem Tor für den Endstand.

David Rayas Verletzung und die Tabelle

Während der Partie zog sich der Torhüter der Londoner, David Raya eine Handverletzung zu und wurde in der 70. Minute ausgewechselt; für ihn kam Arrizabalaga ins Spiel.

Nach diesem Remis kommt das von Mikel Arteta trainierte Arsenal auf 28 Punkte und behält die Tabellenführung in der Premier League, mit 6 PunktenVorsprung auf Brighton (22 Punkte), die ein Spiel weniger absolviert haben. Newcastle steht mit 13 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz.Statistiken