Dramatisches Unentschieden: Arsenal lässt auswärts gegen Newcastle Punkte liegen
Am 11. Spieltag der englischen Premier League trat der Tabellenführer Arsenal auswärts gegen Newcastle an. In einer spannenden und intensiven Partie im St. James' Park 2:2 wurde ein hart umkämpftes Unentschieden erzielt.
Die Gäste eröffneten den Torreigen: In der 33. Minute brachte Eze Arsenal in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit trafen die Gastgeber zweimal kurz hintereinander — in der 49. Minute Barnes glich aus, und in der 62. Minute brachte Thiaw Newcastle in Führung. In der 78. Minute sorgte Maduekemit seinem Tor für den Endstand.
David Rayas Verletzung und die Tabelle
Während der Partie zog sich der Torhüter der Londoner, David Raya eine Handverletzung zu und wurde in der 70. Minute ausgewechselt; für ihn kam Arrizabalaga ins Spiel.
Nach diesem Remis kommt das von Mikel Arteta trainierte Arsenal auf 28 Punkte und behält die Tabellenführung in der Premier League, mit 6 PunktenVorsprung auf Brighton (22 Punkte), die ein Spiel weniger absolviert haben. Newcastle steht mit 13 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz.Statistiken
Newcastle
Arsenal
Endstand
2
2
Tore
Barnes (49'), Thiaw (62')
Eze (33'), Madueke (78')
Tabellenplatz / Punkte
12. Platz (13 Punkte)
1. Platz (28 Punkte)
Spielbericht und Aufstellungen
EPL. 11. Spieltag Newcastle — Arsenal 2:2 21. November, St. James' Park Tore:
Barnes (49), Thiaw (62) — Eze (33), Madueke (78). Newcastle:
Gornichek, Dedic (Livramento, 46), Thiaw, Burn, Hall (Botman, 90+2), Stoir (Ramsey, 46), Miley, Murphy (Elanga, 46), Willock (Wissa, 83), Barnes, Osula. Arsenal:
Raya (Arrizabalaga, 70), Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimarães (Lewis-Skelly, 70), Rice, Ødegaard (Merino, 90+4), Madueke, Eze (Solis, 70), Havertz (Gyökeres, 90+4). Verwarnungen:
Dedic (23), Rice (56), Barnes (58), Burn (81), Madueke (81). Was glaubst du, wie sich das Unentschieden im St. James' Park und die Verletzung von David Raya auf Arsenals Titelrennen auswirken werden? Schreib deine Meinung in die Kommentare!
Sizningcha, «Sent-Jeyms Park»dagi durang va David Rayyaning jarohati «Arsenal»ning chempionlik poygasidagi keyingi o‘yinlariga qanday ta’sir qiladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
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