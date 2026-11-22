Das Volk der Ava gilt als eines der letzten nomadischen Völker, das im Amazonas-Regenwald seine traditionelle Lebensweise bewahrt hat und hauptsächlich von der Jagd und dem Sammeln lebt. Sie meiden den Kontakt zur Außenwelt und ziehen ein unabhängiges Leben in ihrer natürlichen Umgebung vor.

Etwa 20 Angehörige des Ava-Volkes, die isoliert in den brasilianischen Amazonas-Wäldern leben, sind unerwartet auf die lokale Bevölkerung zugegangen. Sie kamen in ein Dorf im Araribóia-Reservat im Bundesstaat Maranhão im Nordosten Brasiliens, baten um Nahrung und kehrten anschließend wieder in den Wald zurück. Dies berichtete die Menschenrechtsorganisation Survival International.

Menschenrechtler vermuten, dass Nahrungsmittelknappheit der Grund für das Auftauchen der Stammesmitglieder im Dorf gewesen sein könnte. Der globale Klimawandel, illegale Abholzung und Wilderei bedrohen ihre Lebensräume massiv. Infolgedessen verlieren die Stammesangehörigen zunehmend den Zugang zu ihren traditionellen Nahrungsquellen.

Die lokale Bevölkerung hat das Treffen mit den Stammesangehörigen auf Fotos und Videos festgehalten. Sie berichteten, dass die Männer, Frauen und Kinder, die aus dem Wald kamen, sehr erschöpft und abgemagert wirkten. Dies könnte mit der Nahrungsmittelkrise zusammenhängen, mit der der Stamm konfrontiert ist.

Zur Information: Weltweit gibt es heute schätzungsweise 196 Stämme und Gruppen, die fernab der modernen Zivilisation leben und den Kontakt zur Außenwelt meiden. Mehr als 90 Prozent von ihnen leben in den tropischen Regenwäldern des Amazonas in Südamerika.

Experten betonen, dass der Schutz der Gebiete, in denen diese Völker leben, sowie der Kampf gegen illegale Abholzung und Wilderei entscheidend sind, um ihre traditionelle Lebensweise zu bewahren.