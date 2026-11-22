SpaceX hat im Auftrag der US Space Force (USSF) eine geheime Mission mit der Falcon 9 -Rakete erfolgreich gestartet. Dies berichtete das Portal 21. November am Space.com .

Quellen zufolge startete die Falcon 9-Trägerrakete von der Vandenberg Space Force Base im Rahmen der Mission USSF-317 . Da die Mission geheim ist, wurden keine Details zur Nutzlast oder zum Zielorbit der zweiten Stufe bekannt gegeben.

Starshield und militärische Überwachung

Experten vermuten, dass die Falcon 9 die Starshield -Satellitenkonstellation von SpaceX in den niedrigen Erdorbit gebracht haben könnte. Solche Geräte werden von der US Space Force zur militärischen Überwachung und Zielerfassung eingesetzt, um potenzielle Ziele weltweit zu beobachten.