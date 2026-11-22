SpaceX startet geheime Mission im Auftrag der US Space Force: Was ist bekannt?
SpaceX hat im Auftrag der US Space Force (USSF) eine geheime Mission mit der Falcon 9 -Rakete erfolgreich gestartet. Dies berichtete das Portal 21. November am Space.com .
Quellen zufolge startete die Falcon 9-Trägerrakete von der Vandenberg Space Force Base im Rahmen der Mission USSF-317 . Da die Mission geheim ist, wurden keine Details zur Nutzlast oder zum Zielorbit der zweiten Stufe bekannt gegeben.
Starshield und militärische Überwachung
Experten vermuten, dass die Falcon 9 die Starshield -Satellitenkonstellation von SpaceX in den niedrigen Erdorbit gebracht haben könnte. Solche Geräte werden von der US Space Force zur militärischen Überwachung und Zielerfassung eingesetzt, um potenzielle Ziele weltweit zu beobachten.
Parameter / Aspekt
Details
Unternehmen und Auftraggeber
SpaceX / US Space Force (USSF)
Missionsname und Datum
USSF-317, 21. November
Startplatz
Vandenberg Space Force Base
Status der Informationen
Nutzlast und Zielorbit geheim
Zugehöriges Projekt
2,29 Mrd. Dollar SDN Backbone -Vertrag (bekanntgegeben am 27. Mai)
2,29 Milliarden Dollar SDN Backbone-Netzwerk
Berichten zufolge hatte die US Space Force am 27. Mai bekannt gegeben, dass sie mit Elon Musks Unternehmen SpaceX einen Vertrag über SDN Backbone im Wert von 2,29 Milliarden Dollar zur Entwicklung und Bereitstellung eines Hochgeschwindigkeits-Satellitenkommunikationsnetzwerks im niedrigen Erdorbit unterzeichnet hat. Dieses Netzwerk soll ein Kernelement der militärischen Kommunikationsarchitektur werden, um eine sichere Verbindung zwischen Sensoren und Waffensystemen weltweit zu gewährleisten.
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