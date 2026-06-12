WM-Preisgeld: Wer bekommt wie viel?

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WM-Preisgeld: Wer bekommt wie viel?

Ein Gesamtpreisgeld von 871 Millionen Dollar wird unter den Teilnehmern der diesjährigen Weltmeisterschaft verteilt. Dies wurde offiziell von der FIFA bekannt gegeben. Dieser Betrag gilt als einer der größten Preisgelder in der Geschichte des Turniers.

Die Weltmeisterschaft 2026 wird nicht nur aufgrund der Anzahl der teilnehmenden Nationalmannschaften und Spiele, sondern auch hinsichtlich der Preisgelder zu den größten Wettbewerben der Geschichte zählen. Dank des neuen Formats erhalten selbst Teams, die nach der Gruppenphase ausscheiden, einen beachtlichen Betrag.

Berichten zufolge erhält jede am Turnier teilnehmende Nationalmannschaft ein Mindestpreisgeld von 12,5 Millionen Dollar. Dieser Wert liegt deutlich über dem der Weltmeisterschaft 2022 in Katar, bei der in der Gruppenphase ausgeschiedene Teams etwa 9 Millionen Dollar erhielten.

Mit fortschreitendem Turnierverlauf und besseren Ergebnissen steigt auch die Preissumme. Teams, die das Sechzehntelfinale erreichen, erhalten 14,5 Millionen Dollar, Achtelfinalisten 18,5 Millionen Dollar und Viertelfinalisten 22,5 Millionen Dollar.

Der Viertplatzierte erhält ein Preisgeld von 30,5 Millionen Dollar, während der Gewinner der Bronzemedaille 32,5 Millionen Dollar erhält.

Die beiden Finalisten kämpfen um die höchsten Prämien. Der unterlegene Finalist erhält 36,5 Millionen Dollar, während der Weltmeister eine Rekordsumme von 53,5 Millionen Dollar mit nach Hause nimmt.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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