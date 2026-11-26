MacBook Neo, Air M4 und M5: Preise vom 26. November
Die Preise für Apple MacBook Air Laptops wurden zum Stand 26. November 2026 veröffentlicht. Die Liste umfasst das MacBook Neo 2026 sowie die 13- und 15-Zoll-Modelle mit M4- und M5-Prozessoren. Die Geräte werden je nach Speicherkapazität und Farbe zu unterschiedlichen Preisen angeboten.
MacBook Neo 2026, neues Modell:
• 8/256 GB Citrus — 709 Dollar;
• 8/256 GB Silver — 719 Dollar;
• 8/256 GB Indigo — 719 Dollar;
• 8/256 GB Blush — 719 Dollar;
• 8/512 GB — 819 Dollar.
MacBook Air M4, 13 Zoll, 2025:
• 16/256 GB — 1179 Dollar (Sale);
• 16/512 GB — 1189 Dollar;
• 16/1 TB — 1549 Dollar;
• 24/512 GB — 1399 Dollar (Sale).
MacBook Air M4, 15 Zoll, 2025:
• 16/256 GB — 1399 Dollar (Sale);
• 16/512 GB — 1429 Dollar;
• 16/1 TB — 1699 Dollar;
• 24/512 GB — 1619 Dollar.
MacBook Air M5, 13 Zoll, 2026, neues Modell:
• 16/512 GB — 1199 Dollar;
• 16/1 TB — 1519 Dollar.
MacBook Air M5, 15 Zoll, 2026, neues Modell:
• 16/512 GB — 1449 Dollar;
• 16/1 TB — 1799 Dollar;
• 24/1 TB — 2199 Dollar.
Die Preise können sich täglich ändern. Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Stand vom 26. November 2026.
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