Der Verein Nasaf aus Qarshi besiegte in der neuesten Runde der AFC Champions League 2 auf heimischem Boden das Team von Al-Khaldiya aus Bahrain mit 1:0. Nach dem Spiel nahm der Cheftrainer der „Drachen“, Ruziqul Berdiyev, an der Pressekonferenz teil und beantwortete ausführlich Fragen zur Spielanalyse, zum Fehlen des VAR-Systems im Turnier sowie zur Zukunft des Stammtorhüters Abduvohid Nematov.

„Wir haben in den letzten 4 Spielen dank unserer Aktivität in der zweiten Halbzeit gewonnen“

Der Experte betonte, dass die Bahrainer nach einer 10-tägigen Pause deutlich frischer in Qarshi ankamen und durch eingewechselte Spieler am Ende des Spiels den Druck erhöhten:

Eindrücke vom Spiel: Obwohl die Gastgeber einige Chancen bei Kontern nicht nutzen konnten, war das Wichtigste der Gewinn der notwendigen 3 Punkte.

Überlegenheit in der zweiten Halbzeit: In der ersten Halbzeit war es schwierig, die Abwehr zu durchbrechen, da die Gegner körperlich frisch waren. Nasaf hat in allen letzten 4 Begegnungen dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewonnen; dieses Mal konzentrierten sich die Spieler nach dem Tor stärker darauf, den Spielstand zu halten.

Das Fehlen des VAR-Systems und die strittige Situation in der letzten Minute

In der letzten Minute des Spiels achtete der Schiedsrichter nicht auf eine Situation, in der es so aussah, als hätte der gegnerische Verteidiger den Ball mit dem Fuß zum Torhüter zurückgespielt. Ruziqul Berdiyev äußerte seinen Protest zu diesem Vorfall:

„Mir kam es auch so vor. Leider funktioniert der VAR im Turnier nicht. Die Bedeutung des VAR hat sich im heutigen Spiel erneut bestätigt. Nicht nur meine Meinung, sondern die aller im Stadion war, dass es ein absichtlicher Rückpass zum Torhüter war. Warum auch immer, der Schiedsrichter hat dies ignoriert. Warum es in einem solchen Wettbewerb keinen VAR gibt, sollte man die Vertreter der AFC fragen.“ — sagte Ruziqul Berdiyev.

Wird Abduvohid Nematov zu einem ausländischen Verein wechseln?

Auf der Pressekonferenz wurden auch die in den sozialen Medien verbreiteten Nachrichten über einen möglichen Wechsel des Torhüters Abduvohid Nematov in eine ausländische Liga geklärt. Der Trainer erklärte, dass er dem Torhüter keine Steine in den Weg legen werde, falls ein ernsthaftes Angebot aus einer starken Liga vorliege:

„Wenn es ein Angebot aus einer starken Liga mit hohen Zielen gibt, werde ich mich nicht mehr dagegen wehren. Er sollte Legionär werden, er hat es verdient. Er hat uns sehr gute Dienste geleistet und einen würdigen Beitrag zu den Erfolgen von Nasaf geleistet. Wenn er sich entscheidet, wünschen wir ihm nur viel Glück und alles Gute. Aber ich habe nirgendwo gelesen, zu welchem Team er gehen soll — nicht alles, was geschrieben wird, erweist sich als wahr.“ — sagte Ruziqul Berdiyev.

Die wichtigsten Punkte der Pressekonferenz

Thema Position und Fazit von Ruziqul Berdiyev Sieg gegen Al-Khaldiya (1:0) Wichtige 3 Punkte in einem schweren Spiel gegen einen erfahrenen und ausgeruhten Gegner geholt Strittige Schiedsrichterentscheidungen In der letzten Minute gab es einen absichtlichen Rückpass zum Torhüter, aber das Fehlen des VAR im Turnier ist ein Nachteil Zukunft von Abduvohid Nematov Bei einem offiziellen Angebot eines starken ausländischen Vereins mit hohen Zielen wird ihm alles Gute gewünscht

Glauben Sie, dass Abduvohid Nematov bereit ist, seine Karriere in einer stärkeren ausländischen Liga fortzusetzen, und welche Liga würde am besten zu ihm passen?

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