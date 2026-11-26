In der ersten Runde des Play-off-Spiels um den Aufstieg in die usbekische Superliga Olimpik-MobiUz trat auswärts gegen das Team aus G‘uzor, Sho‘rtan an und 2:1 sicherte sich einen verdienten Sieg.

Schnelles Tor, Ausgleich und Siegtreffer

Die Begegnung begann mit stürmischen Angriffen der Gäste, und bereits in der 4. Minute brachte Javohir Bahodirov Olimpik-MobiUz in Führung. Doch die Gastgeber aus G‘uzor konnten in der 18. Minute durch Nodirbek Mukarovden Ausgleich erzielen.