Olimpik-MobiUz besiegt Sho‘rtan und macht wichtigen Schritt Richtung Superliga
In der ersten Runde des Play-off-Spiels um den Aufstieg in die usbekische Superliga Olimpik-MobiUz trat auswärts gegen das Team aus G‘uzor, Sho‘rtan an und 2:1 sicherte sich einen verdienten Sieg.
Schnelles Tor, Ausgleich und Siegtreffer
Die Begegnung begann mit stürmischen Angriffen der Gäste, und bereits in der 4. Minute brachte Javohir Bahodirov Olimpik-MobiUz in Führung. Doch die Gastgeber aus G‘uzor konnten in der 18. Minute durch Nodirbek Mukarovden Ausgleich erzielen.
In der zweiten Halbzeit entschied ein Tor von Ravshanbek Abdumannonovin der 68. Minute das hart umkämpfte Spiel und bescherte Olimpik-MobiUz einen wichtigen Auswärtssieg.
Spielbericht und Aufstellungen
Statistiken
Details
Wettbewerbsphase
Usbekische Superliga Play-off (1. Runde)
Endergebnis
Sho‘rtan 1:2 Olimpik-MobiUz
Torschützen
Nodirbek Mukarov (18') — Javohir Bahodirov (4'), Ravshanbek Abdumannonov (68')
Sho‘rtan: Musulmonov, Vegerya, Shayqulov, Klochkov, Murodov, Toshqo‘ziyev, Xarshiladze, Mukarov, Mamatxo‘jayev, Abdualimov, Suvonov.
Olimpik-MobiUz: Kudratov, Hamidov, Bahodirov, Rahimov, Maxamatov, Abdurashidov, Fayzullayev, Kuanishbayev, Kim, Tuxsanov, Abdumannonov.
Glauben Sie, dass Olimpik-MobiUz bereit für die Superliga ist, oder kann Sho‘rtan im Rückspiel noch kontern?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie dieses wichtige Ergebnis mit anderen Fußballfans!
Nächster Artikel
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…