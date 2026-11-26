Der Liverpool Cheftrainer Andoni Iraola äußerte sich zum Zusammenspiel und zur aktuellen Form des offensiven Mittelfeldspielers Florian Wirtz und des Mittelstürmers Alexander Isak auf dem Platz.

Anerkennung des Trainers: Eine Kombination aus Teamplay und individueller Klasse

Laut Liverpool News

betonte der spanische Fachmann, dass die Aktionen dieser beiden Spieler einen positiven Einfluss auf die Ergebnisse der Mannschaft haben: „Alex und Flo sind derzeit in guter Form. Sie helfen dem Team, guten Fußball zu spielen und Ergebnisse zu erzielen. Wenn die Mannschaft insgesamt guten Fußball zeigt, sieht die Situation etwas besser aus.“ sagte Andoni Iraola.

Statistiken von Wirtz und Isak in der laufenden Saison

Spieler Spiele Tore Assists Scorerpunkte Florian Wirtz 17 4 6 10 Alexander Isak 16 10 1 11

Zur Erinnerung: Das von Andoni Iraola trainierte Premier League-Team belegt nach dem 11. Spieltag mit 21 Punkten den 4. Tabellenplatz.

Glauben Sie, dass das Tandem Florian Wirtz und Alexander Isak Liverpool in dieser Saison zur Premier-League-Meisterschaft führen kann?

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