Andoni Iraola lobt die Zusammenarbeit der Liverpool-Stars Wirtz und Isak
Der Liverpool Cheftrainer Andoni Iraola äußerte sich zum Zusammenspiel und zur aktuellen Form des offensiven Mittelfeldspielers Florian Wirtz und des Mittelstürmers Alexander Isak auf dem Platz.
Anerkennung des Trainers: Eine Kombination aus Teamplay und individueller Klasse
Laut Liverpool News
betonte der spanische Fachmann, dass die Aktionen dieser beiden Spieler einen positiven Einfluss auf die Ergebnisse der Mannschaft haben: „Alex und Flo sind derzeit in guter Form. Sie helfen dem Team, guten Fußball zu spielen und Ergebnisse zu erzielen. Wenn die Mannschaft insgesamt guten Fußball zeigt, sieht die Situation etwas besser aus.“ sagte Andoni Iraola.
Statistiken von Wirtz und Isak in der laufenden Saison
Spieler
Spiele
Tore
Assists
Scorerpunkte
Florian Wirtz
17
4
6
10
Alexander Isak
16
10
1
11
Zur Erinnerung: Das von Andoni Iraola trainierte Premier League-Team belegt nach dem 11. Spieltag mit 21 Punkten den 4. Tabellenplatz.
Glauben Sie, dass das Tandem Florian Wirtz und Alexander Isak Liverpool in dieser Saison zur Premier-League-Meisterschaft führen kann?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese erfreulichen Statistiken mit anderen Liverpool-Fans!
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