US-Präsident Donald Trump Milliardär und Unternehmer Elon Musks jüngste politische Ansichten kommentierte er auf seine typisch humorvolle Art. Trumps Aussage folgte auf ein Interview, in dem Elon Musk erklärte, er sei kein Mitglied der MAGA (Make America Great Again — „Amerika wieder groß machen“-Bewegung).

JournalistenAntwort und zusätzliche Beschreibungen

Als Medienvertreter um einen Kommentar zu Musks Äußerungen baten, lobte der US-Präsident dessen intellektuelle Fähigkeiten, zog es jedoch vor, den Rest seiner Persönlichkeit geheim zu halten:

„Er ist zu 80 Prozent ein Supergenie, was die restlichen 20 Prozent angeht, weigere ich mich, es zu sagen“ — sagte Donald Trump.

Darüber hinaus äußerte sich Trump in einer Reihe wohlwollender Beschreibungen über den Milliardär:

Persönliche Einschätzung: Trump bezeichnete Musk als „sehr ungewöhnlichen Kerl“, „großartigen Menschen“ und „ein wenig konservativ“ und betonte, dass er ihm diesen humorvollen Kommentar auch direkt ins Gesicht sagen würde.

Analyse der politischen Ansichten: Der Präsident ist der Meinung, dass Menschen zwar versuchen, ihre Ansichten während der Wahlen zu ändern, mit der Zeit aber zu ihrer wahren politischen Natur zurückkehren. Dennoch lobte er Musk zum Abschluss des Gesprächs erneut und bekräftigte, dass er „wirklich ein guter Kerl“ sei.

Chronologie und Kontext der Beziehung zwischen Trump und Musk

Bereich / Zeitraum Details und Zitate Auslösende Aussage Elon Musk sagte in einem Interview, er sei kein Mitglied der MAGA Bewegung Neues Zitat „80 Prozent Supergenie, den Rest behalte ich für mich“ Frühere ähnliche Beschreibung (September 2025) Trump hatte Musk zuvor bereits als „80 Prozent Supergenie, aber in den restlichen 20 Prozent gibt es ein paar Probleme“ bezeichnet. Art der Beziehung Komplex, aber geprägt von gegenseitigem Respekt und offenem Humor.

Was glauben Sie, meinte Donald Trump mit den „restlichen 20 Prozent“ von Elon Musk — seine unvorhersehbaren Entscheidungen oder seine unabhängigen politischen Ansichten?

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