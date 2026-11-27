Vertreter von Olympique Marseille diskutiert in Qarshi Pläne für eine Kooperation mit Nasaf
Der aus Qarshi stammende Nasaf Fußballverein empfing den Direktor für Entwicklung, internationale und strategische Initiativen des berühmten französischen Klubs Olympique Marseille namens Gianluca Santaniellozu einem offiziellen Besuch.
Details des Besuchs und Verhandlungen
Während seines Besuchs besichtigte der Gast die moderne Infrastruktur des Vereins und tauschte sich mit der Vereinsführung über wichtige strategische Bereiche aus:
Bereich
Durchgeführte Arbeiten und Diskussionen
Besichtigung der Infrastruktur
Gianluca Santaniello prüfte die Bedingungen in der Nasaf-Fußballakademie, der Mädchenakademie sowie im Trainingszentrum der Profimannschaft
Thema der Verhandlungen
Mit der Vereinsführung wurden die Entwicklung des Jugendfußballs, moderne Trainingsmethoden und Perspektiven für eine internationale Zusammenarbeit erörtert
Ergebnis des Treffens
Am Ende des Dialogs einigten sich die Parteien auf die nächsten Schritte für eine künftige Zusammenarbeit
Internationales Spiel im Zentralstadion
Nach den Verhandlungen besuchte der Vertreter von Marseille das Zentralstadion in Qarshi und verfolgte von der Tribüne aus das Spiel im Rahmen der AFC Champions League 2 zwischen Nasaf und dem bahrainischen Verein Al-Khaldiya live.
Der Fußballverein Nasaf bedankte sich bei dem Vertreter von Marseille für das große Interesse und den produktiven Austausch.
Was glauben Sie, welchen Impuls eine internationale Zusammenarbeit mit dem französischen Klub Olympique Marseille den Talenten der Nasaf-Akademie für den Sprung in den europäischen Fußball geben wird?
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