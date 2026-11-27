Der aus Qarshi stammende Nasaf Fußballverein empfing den Direktor für Entwicklung, internationale und strategische Initiativen des berühmten französischen Klubs Olympique Marseille namens Gianluca Santaniellozu einem offiziellen Besuch.

Details des Besuchs und Verhandlungen

Während seines Besuchs besichtigte der Gast die moderne Infrastruktur des Vereins und tauschte sich mit der Vereinsführung über wichtige strategische Bereiche aus:

Bereich Durchgeführte Arbeiten und Diskussionen Besichtigung der Infrastruktur Gianluca Santaniello prüfte die Bedingungen in der Nasaf-Fußballakademie, der Mädchenakademie sowie im Trainingszentrum der Profimannschaft Thema der Verhandlungen Mit der Vereinsführung wurden die Entwicklung des Jugendfußballs, moderne Trainingsmethoden und Perspektiven für eine internationale Zusammenarbeit erörtert Ergebnis des Treffens Am Ende des Dialogs einigten sich die Parteien auf die nächsten Schritte für eine künftige Zusammenarbeit

Internationales Spiel im Zentralstadion

Nach den Verhandlungen besuchte der Vertreter von Marseille das Zentralstadion in Qarshi und verfolgte von der Tribüne aus das Spiel im Rahmen der AFC Champions League 2 zwischen Nasaf und dem bahrainischen Verein Al-Khaldiya live.

Der Fußballverein Nasaf bedankte sich bei dem Vertreter von Marseille für das große Interesse und den produktiven Austausch.

Was glauben Sie, welchen Impuls eine internationale Zusammenarbeit mit dem französischen Klub Olympique Marseille den Talenten der Nasaf-Akademie für den Sprung in den europäischen Fußball geben wird?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Nachricht mit Ihren Freunden, die die neuesten Nachrichten aus dem usbekischen Fußball und dem Weltsport verfolgen!