Im Rahmen des 29. Spieltags der Superliga von Usbekistan „Buxoro“ empfing zu Hause „Mash’al“ und trennte sich in einem hart umkämpften Spiel mit einem 2:2-Unentschieden.

Chronologie des Spiels und Tore

Obwohl die Gastgeber während der Begegnung zweimal in Führung gingen, gelang es den Gästen aus Muborak jedes Mal, den Ausgleich zu erzielen:

35. Minute (1:0): Shahzod Ubaydullayev eröffnete nach einer Vorlage von Velko Filipovich den Torreigen.

41. Minute (1:1): Humoyun Murtozayev glich kurz vor der Pause aus.

56. Minute (2:1): Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Sherzod Esanov „Buxoro“ nach einem Pass von Vladimir Rodich erneut in Führung.

76. Minute (2:2): Komiljon Tojiddinov verwandelte eine Vorlage von Tohir To‘xtasinov und stellte den Endstand her.

Situation in der Tabelle

Nach diesem Unentschieden sieht die Tabellensituation in der Superliga wie folgt aus:

Mannschaft Punkte nach 29 Spieltagen Tabellenplatz „Buxoro“ 44 Punkte 7. Platz aktuell „Mash’al“ 6 Punkte Letzter Platz verblieben

Spielbericht

Superliga. 29. Spieltag: „Buxoro“ — „Mash’al“ 2:2

Tore: Shahzod Ubaydullayev (35.), Sherzod Esanov (56.) — Humoyun Murtozayev (41.), Komiljon Tojiddinov (76.).

Gelbe Karten: Muxtorov (18.), Boshnyak (35.), Kacharava (82.).

Aufstellung „Buxoro“: Hamroyev, Filipovich (Qulmatov, 66.), Muxtorov, Ubaydullayev (Kacharava, 73.), Baratov, Rajabov, Ro‘ziyev (Xayrullayev, 73.), Esanov, Yuldashev (Mamasidiqov, 46.), Mladovich, Rodich.

Aufstellung „Mash’al“: Rusanov, Akramov, Boshnyak, Tojiddinov (Xolmatov, 89.), Abduraimov, Murtozayev (Yarashev, 71.), To‘xtasinov, Ifeani, Ismoilov (Jovliyev, 71.), Boymurodov, Rahimov.

Glauben Sie, dass „Buxoro“ die Saison in den Top 5 hätte beenden können, wenn sie in den letzten Runden keine Punkte verloren hätten?

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