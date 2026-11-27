Der Londoner Chelsea Cheftrainer Xabi Alonso England Premier Leagueäußerte sich vor dem Auswärtsspiel am 12. Spieltag gegen Nottingham Forest zur mentalen Verfassung und den Zielen des Teams. Die Partie findet am 27. November im City Ground Stadion statt.

Nach der Niederlage gegen Leeds ist die Hauptaufgabe

Der spanische Experte betonte, dass die Fehler aus dem Spiel gegen Leeds United am vergangenen Samstag gründlich analysiert wurden und sich das Training unter der Woche darauf konzentrierte, eine überzeugendere Leistung zu zeigen:

„Natürlich wollen wir uns nach der Niederlage gegen Leeds United rehabilitieren. Wir wollen zeigen, dass wir viel besser spielen können. Das ist unser Hauptziel vor dem nächsten Spiel. Es erwartet uns eine schwierige Begegnung, und wir müssen wettbewerbsfähig sein, um unsere Qualitäten zu zeigen“, so Xabi Alonsolaut der Presseabteilung des Vereins.

Der Trainer fügte hinzu, dass das Scheitern im letzten Spiel nicht nur am Fehlen einzelner Spieler lag, sondern auch an Mängeln in entscheidenden Spielelementen, die für einen Sieg notwendig sind:

„Es gab viele Gründe für die Niederlage gegen Leeds. Es sind fußballerische Aspekte — Fehler, die wir auf diesem Niveau nicht machen dürfen. Ohne diese zu korrigieren, können wir keine gute Leistung abrufen. Deshalb waren unsere Strategie, das Training und die Kommunikation unter der Woche darauf ausgerichtet, ein überzeugenderes Spiel zu zeigen. Wenn wir das Spiel vom letzten Samstag analysieren, sieht man, dass uns nicht nur bestimmte Spieler fehlten, sondern auch die für den Erfolg notwendigen Spielelemente. Wir haben unter der Woche darüber gesprochen, wie wichtig diese fußballerischen Grundfertigkeiten sind, um zu gewinnen und auf jedes Spiel vorbereitet zu sein. Natürlich werden wir sie auch im nächsten Spiel brauchen“, sagte der Experte.

Spieldetails

Statistiken Offizielle Informationen Wettbewerb und Spieltag Englische Premier League, 12. Spieltag Paarung Nottingham Forest — Chelsea Stadion City Ground (Nottingham) Anstoßzeit In der Nacht vom 27. auf den 28. November, um 01:00 Uhr

Glauben Sie, dass die Schützlinge von Xabi Alonso die richtigen Schlüsse aus der Niederlage gegen Leeds ziehen und auswärts gegen Nottingham Forest gewinnen können?

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