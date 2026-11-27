Das Abschiedsspiel des argentinischen Fußballers Carlos Tevez findet am 20. Dezember im Stadion «La Bombonera» des Vereins «Boca Juniors» in Buenos Aires statt. Die Teilnahme von Lionel Messi wurde bestätigt, die von Cristiano Ronaldo ist jedoch noch unklar. Dies berichtete Infobae.

Tevez hat ehemalige Teamkollegen, mit denen er während seiner Karriere zusammengespielt hat, zum Abschiedsspiel eingeladen. Er spielte mit Messi in der argentinischen Nationalmannschaft und mit Ronaldo bei «Manchester United» zusammen.

In einem Interview mit Infobae sagte Tevez, dass er auch Ronaldo eingeladen habe. Er betonte, dass die Möglichkeit bestehe, dass der portugiesische Fußballer gemeinsam mit Messi in einem Spiel auflaufe, dies sei jedoch noch nicht endgültig geklärt.

Es wird erwartet, dass auch Sergio Agüero, Martín Palermo, Leandro Paredes, Rio Ferdinand, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar und weitere Fußballstars am Abschiedsspiel teilnehmen werden.

Während seiner Karriere spielte Tevez für die Vereine «Boca Juniors», «Corinthians», «West Ham», «Manchester United», «Manchester City», «Juventus» und «Shanghai Shenhua». Er bestritt 76 Länderspiele für die argentinische Nationalmannschaft und erzielte dabei 13 Tore. Er gewann die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und beendete seine aktive Laufbahn im Jahr 2022.