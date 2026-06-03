Xiaomi 18 Pro: 6,4-Zoll-Display, 7000-mAh-Akku und 200-MP-Kameras

Der bekannte chinesische Insider Digital Chat Station hat neue Details zum kommenden Flaggschiff-Smartphone enthüllt. Laut Gizmochina und Kommentaren auf der Seite der Quelle handelt es sich um das Xiaomi 18 Pro. Das Gerät wird voraussichtlich mit einem kompakten 6,4-Zoll-Display ausgestattet sein. Der Bildschirm wird ein Seitenverhältnis von 19,5:9, ultradünne Ränder, eine flache Oberfläche und deutlich abgerundete Ecken aufweisen. Die Bildauflösung entspricht dem 2K-Format. Darüber berichtet Ixbt.com. Nachrichten berichtet.

Laut Digital Chat Station wird die Xiaomi 18 Pro-Serie mehrere exklusive Technologien einführen. Neben einem verbesserten Display werden große Änderungen bei den Kamerafunktionen, der Akkutechnologie und der allgemeinen Hardware erwartet. Eine der wichtigsten Neuerungen wird ein duales 200-Megapixel-Kamerasystem sein.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Smartphones betrifft seine Stromversorgung. Das Gerät soll mit einem Silizium-Akku der nächsten Generation mit einer Kapazität von mindestens 7000 mAh ausgestattet sein. Dies gewährleistet eine hohe Autonomie in einem kompakten Gehäuse. Zudem merkt der Insider Smart Pikachu an, dass Xiaomi den Einsatz KI-gestützter Desktop-Anwendungen auf sekundären Bildschirmen prüft.

Diese Funktion könnte nicht nur beim Xiaomi 18 Pro, sondern auch auf dem externen Display des nächsten faltbaren Smartphones, dem Xiaomi 18 Fold, erscheinen. Die offizielle Vorstellung der Xiaomi 18-Serie ist für Herbst 2026 geplant. Obwohl das Unternehmen noch keine offizielle Stellungnahme zu diesen Informationen abgegeben hat, stößt dieses Flaggschiff in der Tech-Welt auf großes Interesse.