Am 3. Juni wurden in Sankt Petersburg und der Oblast Leningrad schwere Störungen im mobilen Internetdienst verzeichnet. Nutzer melden weitreichende Probleme beim Zugriff auf Online-Dienste, und das Überwachungssystem detector404 bestätigte einen starken Anstieg der Beschwerden in der Region. Dies berichtet Ixbt.com. Nachrichten .

Störungen wurden im Laufe des Tages beobachtet und betreffen sowohl Mobilfunknetze als auch bestimmte digitale Plattformen. Zu den Diensten mit den meisten Beschwerden zählen VDSina (ca. 30 %) und Dyadya Vanya VPN (27 %). Auch Nutzer von T-Mobile, T-Bank und Skynet melden eine schlechte Verbindungsqualität.

In der Gesamtaufschlüsselung der Probleme machen Fälle von 'komplettem Ausfall' 76 % aus. Ausfälle bei mobilen Apps (16 %), Websites (5 %) und bestimmten speziellen Diensten (2 %) wurden ebenfalls verzeichnet. In einigen Bezirken der Stadt und der Region laden Websites nicht, und Messenger, Navigationsdienste sowie Online-Karten funktionieren nicht mehr.

Die Störungen sind intermittierend: Bei einigen Teilnehmern wird die Verbindung zeitweise wiederhergestellt, bevor sie erneut abbricht. Es ist erwähnenswert, dass das mobile Internet in Russland im Jahr 2026 aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen zeitweise instabil sein kann, während das kabelgebundene Internet normal weiterfunktioniert.