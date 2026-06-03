Ex-Mitarbeiter von Goldman und Meta entwickeln Voice-KI für Schwellenländer

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Ex-Mitarbeiter von Goldman und Meta entwickeln Voice-KI für Schwellenländer

Kundensupport und Servicedienstleistungen gehören derzeit zu den gefragtesten Bereichen der sprachbasierten künstlichen Intelligenz (KI). Allerdings ist die Entwicklung eines Produkts, das menschliche Stimmen imitiert und ohne spürbare Verzögerung antwortet, in bestimmten Märkten eine komplexe Aufgabe. Viele große Unternehmen haben ihre Systeme entwickelt, ohne afrikanische und nahöstliche Märkte zu berücksichtigen. Um diese Lücke zu schließen, hat das im vergangenen Jahr gegründete Startup AethexAI unter der Leitung von 4DX Ventures 3 Millionen Dollar an Pre-Seed-Investitionen eingesammelt. Darüber berichtet Techcrunch.com. Bericht .

Anstatt fertige Tools wie Vapi und LiveKit zu nutzen, hat das Unternehmen von Grund auf ein eigenes kleines Modell und eine Orchestrierungsschicht entwickelt, um lokale Dialekte des Englischen, Französischen und Arabischen zu verarbeiten. Die Startup-Gründer Mariama Diallo (ehemals Goldman Sachs) und Ayooluwa Odemuyiwa (ehemals Meta-Ingenieur) hatten sich zum Ziel gesetzt, das Problem hoher Latenzzeiten bei automatisierten Anrufen in Schwellenländern zu lösen. Dazu verzichteten sie auf große, im Ausland gehostete Modelle und konzentrierten sich stattdessen auf kleinere Modelle, die lokal betrieben werden.

AethexAI entwickelte seine Modellreihe Kora mit 300 Millionen bis 1,7 Milliarden Parametern. Diese sind deutlich kleiner als Large Language Models (LLMs), was genau die hohe Geschwindigkeit gewährleistet. Für das Training der Modelle kooperierte das Startup mit Callcentern und verschickte sogar Festplatten, um Audiodaten von Radiosendern in ganz Afrika zu sammeln. Zudem wurde ein Netzwerk aus Studenten organisiert, um die korrekte Aussprache lokaler Namen sicherzustellen und Daten zu labeln.

Derzeit wickelt das Startup erfolgreich über 17.000 Anrufe pro Tag ab. Das Unternehmen hat eine Plattform für Unternehmen zum Testen seiner Technologie sowie API- und SDK-Tools für Entwickler eingeführt. AethexAI bietet nicht nur Technologie an, sondern veranstaltet auch Masterclasses und Demos, um Kunden bei der Identifizierung der besten Automatisierungsstrategien zu unterstützen.

AethexAIKünstliche IntelligenzStartupTechnologieAfrika
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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