Ultrahuman gehackt: Nutzerdaten gestohlen

Das Wearable-Startup Ultrahuman gab bekannt, dass Hacker über Malware auf dem Computer eines Mitarbeiters Zugriff auf Gesundheitsdaten von Kunden erlangten. Das in Indien ansässige Unternehmen informierte betroffene Nutzer per E-Mail und teilte mit, dass der Vorfall am 27. März in einem der internen Analysesysteme stattfand. Techcrunch.com berichtet darüber. Bericht .

Das 2019 gegründete Unternehmen Ultrahuman verkauft hauptsächlich Smart Rings und Geräte für die metabolische Gesundheit, die Schlaf, Aktivität und Erholung überwachen. Die Modelle Ring Air und der kürzlich vorgestellte Ring Pro konkurrieren mit Marken wie Oura Ring. Gegenüber TechCrunch bestätigten Unternehmensvertreter, dass sich die Hacker mit gestohlenen Anmeldedaten vom Laptop eines Mitarbeiters Zugang verschafften.

Ersten Schätzungen zufolge sind etwa 0,1 % der Nutzer von diesem Angriff betroffen. Angesichts der fast 700.000 aktiven Nutzer der Ultrahuman-Plattform könnten die persönlichen Gesundheitsdaten von mindestens 700 Personen kompromittiert worden sein. Obwohl das Unternehmen keine genaue Zahl nannte, betont es, dass Passwörter, Zahlungsdaten oder die Ultrahuman-Ring-Geräte selbst nicht direkt betroffen waren.

Ultrahuman-CEO Mohit Kumar erklärte, dass die Sicherheitssysteme den Vorfall innerhalb weniger Stunden erkannt hätten und die Schwachstelle sofort behoben wurde. Die Verzögerung bei der Benachrichtigung der Nutzer sei darauf zurückzuführen, dass das Ausmaß des Vorfalls vollständig untersucht und die Art der abgeflossenen Daten ermittelt werden musste.

Dieser Cyberangriff hat erneut Risiken im Zusammenhang mit der Speicherung von Nutzerdaten durch Health-Tracking-Startups wie Ultrahuman und Oura auf ihren Servern in den Fokus gerückt. Bisher gibt es keine genauen Informationen darüber, ob die Hacker die Daten nur eingesehen oder tatsächlich abgegriffen (exfiltriert) haben.