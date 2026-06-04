Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternet wird in Zügen eingeführt

Das russische Luft- und Raumfahrtunternehmen Bureau 1440 und die Federal Passenger Company (FPK) haben einen Plan zur Einführung von Satellitenkommunikation in Fernzügen genehmigt. Im Rahmen des Projekts sollen etwa 400 Zugkompositionen mit Hochgeschwindigkeitsinternet ausgestattet werden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichtenportal .

In der ersten Phase werden von Bureau 1440 speziell für den Schienenverkehr entwickelte Teilnehmerterminals getestet. Anschließend beginnt der testweise Betrieb des Dienstes. Das Hauptziel des Projekts ist es, Passagiere während der gesamten Strecke mit stabiler Konnektivität zu versorgen, auch in Gebieten ohne Mobilfunkabdeckung.

Laut Alexey Shelobkov, CEO von Bureau 1440, ermöglicht diese Technologie Millionen von Passagieren den ununterbrochenen Netzwerkzugang, selbst an Orten, an denen es zuvor überhaupt kein Internet gab. Dmitry Pegov, Leiter der FPK, fügte hinzu, dass die Konnektivität nicht nur für Passagiere, sondern auch für Mitarbeiter zur Erfüllung operativer und technischer Aufgaben erforderlich ist.

Zuvor hatten Bureau 1440 und die Russischen Eisenbahnen (RZD) einen Fahrplan zur Einführung von Satellitenkommunikation in den Hochgeschwindigkeitszügen Sapsan und Lastochka genehmigt. Diese Neuerung soll die digitale Transformation im Verkehrssektor auf eine neue Stufe heben.